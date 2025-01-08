Быстрая тренировка с гирями: плоский живот за считанные минуты

Мечта о плоском животе часто кажется недостижимой, особенно когда времени на долгие тренировки маловато. Однако существует простой и эффективный способ добиться цели – тренировки с гирями.

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Всего 5 минут в день помогут сжечь жир, укрепить мышцы и улучшить общую физическую форму. Этот комплекс упражнений от eatthis.com объединяет силовые и кардио-нагрузки, обеспечивая быстрый результат без усилий.

Одним из наиболее часто недооцененных инструментов в вашем спортзале есть гири. Они позволяют выполнять основные движения, которые при правильном подходе помогут сжечь жир и сформировать плоский живот. Конечно, результат зависит также от питания, поэтому если у вас возникают вопросы относительно рациона, советуем обратиться к специалистам.

Эффективная схема тренировок с гирями заключается в установке таймера и выполнении как можно большего количества повторений за определенное время. Этот подход напоминает ВIIT (высокоинтенсивную интервальную тренировку), что ускоряет сердцебиение, развивает выносливость и одновременно сжигает жир. Попытайтесь установить таймер на 5 минут и выполняйте упражнения последовательно, без перерывов. Для большей сложности повторите этот цикл 3-4 раза.

Махи гирями – 15 повторений

Разместите гирю примерно в полуметре от себя. Отведите бедра назад, держите спину прямой и возьмитесь за ручку обеими руками. Напрягите мышцы пресса и потяните гирю на себя. Используя силу бедер, поднимите ее до уровня параллели с полом. Поворачивая гирю вниз, контролируйте движение и держите колени немного изогнутыми. Повторите упражнение, обеспечивая плавное движение.

Жим гири – 6 повторений каждой рукой

Держите гирю в одной руке на уровне плеча. Выполните небольшое приседание и, используя импульс, поднимите гирю над головой. Медленно поверните ее в исходное положение и повторите. Сначала выполните все повторения одной рукой, затем смените руку.

Приседания и подъемом гири – 6-8 повторений

Удерживая гирю за ручки на уровне груди, опуститесь в приседания, пока бедра не станут параллельными полу. После этого осторожно наклоните гирю вниз, а затем приподнимите ее обратно к груди, сгибая бицепсы. Вернитесь в исходное положение.

Обратные выпады из гирея – 8 повторений на каждую ногу

Держите гирю перед грудью. Сделайте шаг назад одной ногой, пока колено не коснется пола. Повернитесь в исходное положение, нажимая на пятку передней ноги. Повторите упражнение другой ноги.

Для получения лучших результатов выбирайте гири, соответствующие вашему уровню подготовки. К примеру, если вы новичок, попробуйте гирю весом 8 кг, а более опытные спортсмены могут использовать 12-16 кг.

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