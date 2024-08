4 домашние тренировки, для наращивания мышц и стройности тела

Чтобы нарастить мышцы и стать стройнее, важно выполнять силовые тренировки, такие как упражнения с личным весом или с гантелями. Силовые тренировки укрепляют мышцы и кости, помогают сжигать больше калорий.

Выполняя упражнения для всего тела, сосредотачивая внимание на сложных движениях, привлекающих несколько суставов одновременно, можно прорабатывать отдельные группы мышц, получая эффективный прогресс. В Eat This, Not That! поделились, какие упражнения с гантелями могут дать такой результат.

Приседания с гантелями - 12 повторений

Станьте прямо с гантелями близко к груди, держите корпус напряженным и приседайте, пока бедра не станут параллельными земле. Вернитесь в исходную позицию, используя силу ног и ягодиц. Перейдите к следующему шагу.

Жим гантелей – 12 повторений на каждую руку

Станьте рядом со скамьей, одной ногой на полу, а противоположное колено и рука должны опираться на скамью. Возьмите гантель противоположной рукой и тяните ее к бедру, сжимая спину в конце движения.

Жим гантелей на плечах - 10 повторений

В положении стоя и держа гантели у плеч, поднимите гантели, сгибая руки в плечах и трицепсах. При этом сохраняйте напряженность в корпусе и ягодицах. Опустите вес под контролем и повторите упражнение.

Румынская становая тяга - 10 повторений

Держите гантели перед собой, держа грудь прямой, а колени мягкими. Отведите бедра назад и опустите вес вниз. Затем поднимите бедра вперед, сжимая ягодицы и повторите упражнение два-три раза.

