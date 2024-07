Домашняя тренировка: рекомендации для тех, кто хочет заниматься дома

Иногда в жизни могут произойти непредсказуемые обстоятельства, когда вы не можете пойти в зал, чтобы выполнить свою ежедневную норму. Однако, выполнение упражнений на дому позволяет поддерживать физическую форму без необходимости в специальном оборудовании или зале.

Всего 10 минут активных движений и простых упражнений, которые вы можете выполнить прямо у себя на кухне, могут улучшить состояние ваших мышц и улучшить настроение в течение всего дня. Как тренироваться дома и какие простые вещи побыть могут исполнить роль спортивных принадлежностей, рассказали в Eat This, Not That.

Планка с перекачиванием предмета

Это упражнение можно выполнять где угодно, используя банку или бутылку вина. Поставьте ладони под плечами, а пятки вверх. Далее, опираясь одной рукой, другой выполняйте перекачку бутылки по полу в зону пупка и обратно. Это упражнение повышает стабильность и укрепляет мышцы брюшного пресса.

Косые твисты со сковородкой

Возьмите любимую тяжелую сковороду и сядьте, втянув пупок в позвоночник и поднимите туловище, держа плечи за бедрами. Держа сковородку до груди, поворачивайте тело, стараясь направлять локти в сторону, увеличивая угол наклона для большего эффекта.

Приседания в позе бабочки

Это упражнение подходит абсолютно всем членам семьи. Вы должны создать линию из банок за спиной, сесть в позу бабочки и нагибаясь в спине назад, схватить банку, вернуться в начальную позицию и положить банку перед глазами на расстоянии вытянутой руки. Класть банки нужно двумя руками создавая пирамиду. Чем больше жестянок в пирамиде, тем больше приседаний вы сможете сделать, используя импульс и привлекая пресс.

Низкий подъем к обратному разведению

Используйте средние банки, чтобы создать опору за спиной и согнуться, образуя складку на бедрах. Убедитесь, что ваш вес на пятках, а пупок притянут к позвоночнику. Вытяните руки вниз от плеч, приподняв локти к потолку и плавно вытянув их назад. Согните локти, отведите руки в сторону и сожмите лопатки, удерживая эту позицию.

Приседания с весом

Для выполнения этого упражнения можно взять любой кухонный прибор, имеющий достаточный вес. Держите предмет у груди и тяните лопатки вниз и назад. Держите пресс напряженным, а ступни ног расставьте на ширине бедер, носками вперед. Заведите бедра за спину, словно вы пытаетесь сесть на стул, держа колени на одной линии с противоположным пальцем ноги.

