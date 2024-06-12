3 тренировки с ходьбой, которые помогут легко сжигать калории
Регулярные прогулки являются приятной разновидностью кардиотренировки, которая помогает восстановить не только тело, но и очистить ум и улучшить вам настроение. Тренировки на свежем воздухе могут быть значительно эффективнее и гораздо интереснее, чем привычные занятия в тренажерном зале.
Кроме того, они предоставляют заряд энергии, укрепляют мышцы и предотвращают болезни. В Eat This, Not That! предлагают попробовать 3 легкие прогулочные тренировки, которые могут вам понравиться.
Интервальная ходьба
Во время прогулки вы можете чередовать медленную ходьбу с быстрой, а также усложнять занятия, добавив к своему маршруту зоны с холмами. Интервалы между быстрым и медленным движением должны составлять около 30 секунд. Также, во время ходьбы важно качать движениями выполняя быстрые шаги. Такая тренировка рассчитана на три уровня по схеме.
Начинающие
- Разминка: Ходьба в умеренном темпе в течение 5 минут.
- Интервалы: Чередуйте 30-секундный быстрый темп с 1 минутой умеренного темпа по 8 повторений.
- Охлаждение: Ходьба в умеренном темпе в течение 5 минут.
Промежуточный
- Разминка: Ходьба в умеренном темпе в течение 5 минут.
- Рабочие интервалы: Чередуйте 1 минуту быстрого темпа с 1 минутой умеренного темпа по 10 повторений.
- Охлаждение: Ходьба в умеренном темпе в течение 5 минут.
Расширенный
- Разминка: Ходьба в умеренном темпе в течение 3 минут, затем бег в таком же темпе в течение 3 минут.
- Рабочие интервалы: Чередуйте 30-секундный спринт с 30-60-секундной ходьбой по 15 повторений.
- Разминка: Ходьба в умеренном темпе в течение 5 минут.
Чередование кардио и силовых тренировок
Если хотите совместить кардио и силовые упражнения, это может стать вашей новой любимой тренировкой. Чередуйте интервалы ходьбы с приседаниями, подъёмами на скамейки и отжиманиями на стенках с наклоном. Можно взять с собой ленту сопротивления или легкие гантели для разнообразия. Выбирайте упражнения в соответствии со своими целями и доступным оборудованием. Кроме того, убедитесь в правильности формы перед использованием гантелей.
Схема выполнения кардио и силовых интервалов:
- 1 минута ходьбы
- 10-20 приседаний
- 10-15 жимов гантелей над головой
- 1 минута ходьбы
- От 5 до 10 выпадов на каждую ногу
- 10-15 отжиманий в наклоне
- Повторяйте 30 минут.
Прогулка Пенни
Если вам хочется добавить к тренировкам немного интерактивности, вы можете взять с собой монетку. Просто решите, что будет означать орел и решка и подбросьте монету, чтобы определить свои следующие действия.
Пример идей:
- Если выпала решка, сверните налево; если орел, поверните вправо.
- Если выпала решка, пройдите 30 секунд назад; если орел, пробежите следующий квартал трусцой.
- Если выпала решка, выполните 15 прыжков с места; если орел, сделайте 15 приседаний.
- Если выпала решка, удерживайте планку 30 секунд; если орел, выполните 30 секунд боковых прыжков вправо и влево.
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