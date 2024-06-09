Ходьба или езда на велосипеде: что лучше для похудения?

Когда дело доходит до сброса лишних килограммов, двумя наиболее практичными и доступными упражнениями являются ходьба и езда на велосипеде. Оба имеют фантастические преимущества для здоровья, но большой вопрос заключается в том, какая из них более действенная?

Понимание нюансов между ходьбой и ездой на велосипеде поможет решить, какое упражнение наиболее эффективно для вас. Издание eatthis.com расскажет о потенциале сжигания калорий каждого вида активности, о преимуществах для здоровья и как это может повлиять на вашу жизнь.

Сравнение количества сожженных калорий

Количество калорий, которое вы сжигаете во время определенного упражнения, зависит от нескольких факторов, включая вес, уровень интенсивности и длительность тренировки. В среднем, человек при быстрой ходьбе может сжечь около 175 калорий в 30 минут и 350 калорий в час. Это неплохо для активности, которой можно заниматься почти где угодно без специального оборудования.

И наоборот, езда на велосипеде может значительно увеличить количество сжигаемых калорий, если прибавить интенсивности. Здесь можно сжечь около 288 калорий в 30 минут и 576 калорий в час, если ехать на велосипеде в среднем темпе.

Польза для здоровья от ходьбы и езды на велосипеде не только в плане похудения

Хотя ходьба и езда на велосипеде отлично сжигают калории, они также имеют много других преимуществ для здоровья, на которые стоит обратить внимание.

Ходьба может улучшить здоровье сердечно-сосудистой системы, укрепить кости и повысить настроение благодаря высвобождению эндорфинов. Это также отличный способ сделать свой день более подвижным.

В то же время езда на велосипеде обеспечивает интенсивную тренировку сердечно-сосудистой системы, что может привести к улучшению здоровья сердца и легких. Это также упражнение, которое может задействовать более широкий спектр мышц, особенно в нижней части тела, включая ягодицы, квадрицепсы, подколенные сухожилия и икры. Езда на велосипеде может быть особенно полезна для развития мышечной силы и выносливости, что может помочь ускорить метаболизм.

И ходьба, и езда на велосипеде полезны не только физическому, но и психическому здоровью. Оба упражнения на свежем воздухе могут снизить стресс, улучшить настроение, создать ощущение расслабленности и связи с природой.

Как выбрать между ходьбой и ездой на велосипеде, чтобы добиться своих целей в похудении?

Ходьба может быть лучшим вариантом, если вы только начинаете свой путь в фитнесе или беспокоитесь о здоровье суставов. Она мягкая для тела, легко интегрируется в повседневную жизнь и не требует специального оборудования.

Велосипед может стать вашим выбором, если вы ищете более интенсивную тренировку и наслаждаетесь острыми ощущениями от езды. Это фантастический способ быстро сжечь больше калорий, нарастить мышцы и улучшить состояние сердечно-сосудистой системы.

Как делать интервальную ходьбу для похудения?

Наконец, лучшее упражнение для похудения – это то, что вам нравится и которое вы можете постоянно выполнять. И ходьба, и езда на велосипеде дают невероятные преимущества. Поэтому вместо того, чтобы рассматривать это как заботы, сочтите это возможностью исследовать новые территории, общаться с природой или просто наслаждаться временами наедине.

Ранее OBOZ.UA опубликовал пищевые привычки, которых следует избегать при похудении.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.