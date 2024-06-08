Пищевые привычки, которых следует избегать, если вы хотите похудеть: мнение диетологов

Если вы пытаетесь похудеть, корректировать нужно не только диету – ваши пищевые привычки могут играть важную роль на пути к похудению. Не раз было доказано, что то, как и что мы едим прямо пропорционально влияет на состояние нашего организма.

Некоторые ежедневные действия могут приводить к неожиданным негативным последствиям, поэтому за своими пищевыми привычками следует следить тщательно. Издание eatthis.com опубликовало привычки, которых, по мнению диетологов, следует избегать, если вы хотите похудеть.

Не делать перерывы на прием пищи в течение рабочего дня

"Большинство людей все еще работают дома и находятся ближе к своим кухням. Но недавний опрос показал, что большинство этих людей не делают перерывы на обед. Отсутствие должного перерыва в пище может нанести больше вреда, чем пользы. Это может снизить нашу производительность, настроение и гарантировать переедание, что приведет к увеличению веса со временем", – говорит Роксана Эхсани, диетолог и представитель Академии питания и диетологии.

Пропускать прием пищи

"Некоторые люди считают, что лучшим решением является пропуск пищи. Большинство действительно не понимают, что нужно потреблять достаточное количество калорий, чтобы поддерживать активный метаболизм – пропуск пищи может замедлить этот процесс", – отмечает Кристен Смит, диетолог и представитель Академии питания и диетологии.

Есть за рабочим столом

"Возможно, многие из нас ест за рабочим столом, пытаясь работать одновременно. Это не только уменьшает удовлетворение нашего потребления пищи, но также уменьшает наше осознание того, что и сколько мы едим", - отмечает Эхсани.

Выбор быстрой диеты

"Я никогда не советую клиентам подходить к похудению с помощью плана быстрой диеты. Использование таких диет, как лимонад или диета с капустным супом, на самом деле лишь настраивает вас на разочарование и неудачу. Конечно, вы похудеете, но есть достаточно высокая вероятность, что вы не удержитесь. Что касается пищевых привычек и потери веса, важно найти план, обеспечивающий адекватное потребление пищи и который вы можете соблюдать надолго", – говорит Смит.

Еда перед экраном

"Когда мы едим перед экраном, это может привести к набору веса. Мы больше сосредоточены на экране перед собой, а не на своей еде! Это заставляет нас бездумно есть и не настраиваться на сигналы сытости и голода", – говорит Эхсани.

Переход к нежирной пище

"Попытайтесь стереть мысль о том, что вам нужно выбирать нежирные продукты. Продукты с высоким содержанием жира следует употреблять в умеренных количествах. Жир может быть сытным компонентом еды. Некоторые жиры, такие как авокадо, оливковое масло и арахисовое масло, обеспечат пользу для вашего сердца", – отмечает Смит.

Есть слишком быстро

"Быстрое употребление пищи может привести к перееданию и увеличению веса. Вашему мозгу нужно около 20 минут, чтобы зарегистрировать, что вы сыты, но если вы едите быстрее, это может привести к перееданию", – говорит Эхсани.

Соблюдение безглютеновой диеты

"К сожалению, нет абсолютно никаких научных доказательств, подтверждающих соблюдение безглютеновой диеты для похудения. Многие из этих продуктов содержат большое количество калорий и жиров", – говорит Смит.

Слишком длительное голодание

"Периодическое голодание стало популярным в последние несколько лет как метод похудения. Однако позволяя себе есть только в течение установленного промежутка времени, вы запрещаете обращать внимание на внутренние сигналы голода. А это плохо влияет на организм", – подчеркивает Эхсани.

Употребление смузи для замены пищи

Добавление соков или других подслащенных ингредиентов может увеличить содержание калорий. Поскольку многие ингредиенты уже частично расщеплены, коктейли не всегда являются наиболее сытным выбором пищи. Вы можете остаться голодными вскоре после употребления полосы", – добавляет диетолог.

Продукты без сахара

"То, что обозначено как без сахара, не обязательно означает, что оно не содержит калорий. Калории могут быстро расти с продуктами, изготовленными из непитательных подсластителей – они все еще содержат другие источники углеводов и жиров", – говорит Смит.

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