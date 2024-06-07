Пять лучших продуктов для эффективного похудения: включите это в свой рацион

Похудение с помощью последних модных диет не принесет стойких результатов. Чтобы достичь здоровой потери веса, очень важно сосредоточиться на сбалансированном, богатом питательными веществами питании. По словам Eatthis, включение правильных продуктов в ваш рацион играет немаловажную роль на этом пути.

1. Куриная грудка

Куриная грудка – отличный выбор благодаря высокому содержанию белка. Всего 85 граммов вареной куриной грудки содержат 26 граммов белка, который не только способствует насыщению, но и помогает поддерживать мышечную массу и ускоряет метаболизм.

2. Треска

Включение трески в свой рацион может способствовать снижению веса. Исследование, опубликованное в журнале Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases, показало, что люди с избыточным весом и ожирением, которые ели треску пять раз в неделю, теряли значительно больше веса по сравнению с теми, кто не включал морепродукты в свой рацион.

3. Артишоки

Артишоки как один из продуктов с наибольшим содержанием клетчатки являются фантастическим дополнением к любой диете. Имея 7 граммов клетчатки на один средний артишок, они помогают вам дольше чувствовать себя сытыми. Исследование, опубликованное в "Annals of Internal Medicine", также продемонстрировало, что повышенное потребление клетчатки приводит к большей потере веса.

4. Батат

Богатый пищевыми волокнами, батат является отличным выбором для похудения. Он обеспечивает сытость, замедляет пищеварение и помогает регулировать уровень сахара в крови. Кроме того, сладкий картофель обеспечивает устойчивой энергией и может быть отличным вариантом для питания до и после тренировки.

5. Цельнозерновой хлеб

Вопреки предыдущим представлениям, цельнозерновой хлеб действительно полезен для похудения, если вы выбираете качественные варианты. В исследовании, опубликованном в Американском журнале клинического питания, люди, потреблявшие три или более порций цельнозернового хлеба в день, имели меньше абдоминального жира по сравнению с теми, кто не ел цельнозерновые продукты.

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