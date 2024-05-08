4 эффективных асаны из йоги, чтобы избавиться от отечности и тяжести в ногах без лекарств

Ежедневный ритм жизни иногда провоцирует тяжесть и отек у ног, снять которые бывает слишком тяжело. Для лечения не всегда следует принимать лекарства, ведь пригодятся даже упражнения йоги.

Они могут помочь мгновенно расслабить и облегчить боль, снизить болезненность и скованность. OBOZ.UA предлагает ознакомиться с пятью асанами, которые следует включить в свою ежедневную практику.

Випарита корни

Высокую эффективность показала вне "ноги к стене". Для ее выполнения сядьте, поставив ноги перед собой лицом к стене. Затем необходимо лечь на спину, глубоко вдохнуть и поднять ноги к стене так, чтобы стопы смотрели вверх. Наконец, необходимо упереться спиной в пол под углом 90 градусов. Затем приподнимите бедра, поместив обе руки под них для поддержки. Необходимо удержать это положение, а затем медленно опуститься.

Пашимоттанасана

Выполняя это упражнение, необходимо сделать наклон вперед сидя. Для этого сядьте, выпрямив хребет и вытянув ноги. Затем вдохните и поднимите обе руки прямо над головой и выдохнув согните руки вперед. Затем положите голову на колени, держа руки на полу. Зафиксируйте положение, а затем вдохните, вытянув руки над головой. В конце концов выдохните и опустите руки, а упражнение повторите 10 раз.

Джанну Сирссонану

Для выполнения этого упражнения необходимо сесть, вытянув ноги и согнуть правое колено, положив правую стопу на левое внутреннее бедро. Затем вдохните и поднимите обе руки по обе стороны головы. Затем необходимо наклонить тело к носку правой ноги и опустить руки к носку. В конце концов положите руки на щиколотку, а затем, выдохнув, вернитесь в исходное положение.

Сету бандханасона

Это упражнение называется вне опорного моста, а для его выполнения лягте на спину, расставив руки по бокам. Затем необходимо согнуть колени, держа лодыжки и колени на прямой линии. Далее вдохните и оторвите спину от пола, а затем разверните плечи, коснитесь подбородка груди. В конце концов, сцепите пальцы под спиной и позвольте им поддерживать спину. Необходимо держать позицию, а в конце выдохнуть и расслабиться.

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