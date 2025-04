4 пищевые привычки, которые снимают воспаление и ускоряют метаболизм

Воспаление может усиливаться из-за неправильного питания, но сбалансированный рацион помогает уменьшить его последствия. Один из ключевых показателей воспаления - это уровень C-реактивного белка (CRP), который можно контролировать с помощью определенных пищевых привычек.

CRP вырабатывается печенью во время воспаления и может свидетельствовать об инфекциях или аутоиммунных расстройствах. Высокий уровень этого белка также связан с метаболическими нарушениями, поэтому важно поддерживать его в норме. Как это сделать изменив свой рацион, рассказали в Eat This, Not That.

Морепродукты, богатые омега-3

Чтобы снизить уровень CRP, добавьте в рацион морепродукты (лосось, скумбрия, анчоусы и сельдь), богатые жирными кислотами. Наличие омега-3 помогает уменьшить воспаление, подавляя провоспалительные процессы в организме, что также может предотвратить развитие хронических заболеваний, таких как болезни сердца и диабет.

Продукты растительного происхождения, богатые омега-3

Если вы не хотите есть жирную рыбу, обратите внимание на растительные продукты, богатые омега-3. Это могут быть семена чиа, льна и грецкие орехи. Они не только снижают воспаление, но и предоставляют дополнительные питательные преимущества, такие как растительный белок, клетчатка и микроэлементы.

Контроль жареной пищи

Избегание жареной пищи может быть важным шагом для уменьшения воспаления. Жареные продукты при высоких температурах, могут увеличить содержание трансжиров, что повышает уровень "плохого" холестерина и снижает уровень "хорошего", повышая риск сердечных заболеваний.

Кроме того, чрезмерное потребление натрия в таких блюдах также связано с развитием хронических заболеваний. Исследования показывают, что уменьшение употребления жареных продуктов может не только снизить воспаление, но и укрепить иммунную систему.

Фрукты и овощи

Фрукты и овощи богаты клетчаткой, микроэлементами и антиоксидантами, которые помогают бороться с воспалением. Поскольку каждый продукт содержит различные питательные вещества, важно разнообразить рацион для максимального потребления полезных компонентов. Если вам трудно добавить больше овощей и фруктов в пищу, попробуйте простые варианты, такие как смузи, салаты или нарезанные продукты во время перекусов.

