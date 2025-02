Лучший выбор для метаболизма: закуски, которые следует добавить в рацион

Чтобы поддерживать активный метаболизм, важно регулярно подпитывать организм правильными продуктами. Подобно костру, который нуждается в постоянном подбрасывании дров, ваш метаболизм работает лучше, когда вы едите небольшими порциями в течение дня.

Для этого идеально подойдут закуски с высоким содержанием белка и клетчатки, которые предоставляют достаточно энергии и предотвращают скачки сахара в крови. Какой выбор помогу достигать фитнес-целей и поддержать метаболизм в течение дня, рассказали в Eat This, Not That.

Творог с крекером

Чтобы поддерживать энергию и ускорить метаболизм во второй половине дня, выбирайте белковые перекусы. Например, творог с крекерами обеспечит сытость до ужина и поможет избежать переедания. Такие белковые закуски дольше перевариваются, благодаря чему можно задержать чувство голода.

Варёное яйцо и цельнозерновые батончики

Чтобы поддерживать метаболизм активным, выбирайте закуски с белком и клетчаткой. Хороший вариант — вареное яйцо с цельнозерновым батончиком. Такая комбинация может обеспечить тело энергией и стабилизировать уровень сахара в крови.

Кроме того, это также поможет дольше сжигать калории и предотвратить замедление обмена веществ. Ешьте полезные перекусы между основными приемами пищи, чтобы организм не переходил в режим сохранения энергии.

Вяленое мясо и банан

Вяленое мясо подходит не только для путешествий, но и для поддержания метаболизма. Поскольку белок усваивается медленно и требует больше энергии на переваривание, такое мясо может стать отличным выбором для сохранения сытости в течение дня.

Кроме того, чтобы обеспечить стабильный уровень энергии, добавьте к нему банан, который богат калием и клетчаткой. Калий работает как электролит, поддерживая обмен веществ, а клетчатка способствует длительному ощущению сытости. Это помогает контролировать калорийность рациона и поддерживать здоровый вес.

Фрукты, овощи и орехи

Если вы завтракаете рано, легкий перекус в первой половине дня поможет поддержать энергию. Оптимальное сочетание - греческий йогурт, фрукты и орехи, поскольку эти продукты обеспечивают телу белок, клетчатку и полезные жиры.

Фрукты, особенно ягоды, ускоряют метаболизм благодаря клетчатке и антиоксидантам, а орехи, такие как миндаль и грецкие, стабилизируют уровень энергии. Готовьте умеренные порции, чтобы не перегрузить организм лишними калориями.

Яблоки и ореховая паста

Яблоки с арахисовым маслом — это идеальный перекус, придающий сладость, хруст и насыщенность. Арахисовое масло предоставляет белки и полезные жиры, которые поддерживают метаболизм, а яблоки - клетчатку для стабильной энергии. Эта комбинация помогает дольше оставаться сытым, улучшает пищеварение и способствует эффективному использованию жиров.

Хумус со свежими овощами

Хумус с овощами, как болгарский перец и брокколи, является отличной закуской для активизации метаболизма. Хумус содержит белок, клетчатку и полезные жиры, которые помогают быстрее перерабатывать глюкозу в энергию. Такая комбинация питательных веществ поддерживает высокий уровень энергии и способствует эффективному сжиганию калорий.

