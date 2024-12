Ускорение метаболизма и поддержание энергии: почему следует употреблять острый перец

Пряности могут добавить блюдам вкуса, но не стоит преувеличивать их роль в похудении. В частности, если вы едите острое только ради улучшения метаболизма или похудения, подумайте, действительно ли это помогает.

Видео дня

Что именно стоит знать об остром перце, а также почему вам пора пересмотреть свое увлечение острым и сосредоточиться на сбалансированном питании? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Острые блюда, которые представлены в мексиканской или индийской кухне, действительно могут ускорять метаболизм благодаря капсаицину, который содержится в перце чили. Однако, его количество в привычных блюдах не имеет значительного влияния на метаболизм. Капсаицин помогает увеличить скорость обмена веществ, но для значительного эффекта нужны концентрированные добавки.

Исследования показали, что 135 мг капсаицина в день могут значительно увеличить расход энергии в состоянии покоя в течение трех месяцев. Поскольку кайенский перец содержит капсаицин, его можно использовать для улучшения здоровья, в частности для борьбы с раком, воспалениями, артритом и деменцией. Тем не менее, для достижения заметных результатов необходима его высокая концентрация.

Таким образом, чтобы поддерживать активный метаболизм, не обязательно постоянно тренироваться. В следующий раз, когда будете есть очень острое, помните, что даже сильная жара не гарантирует значительного сжигания калорий. Важно больше сосредоточиться на регулярном питании и умеренных физических нагрузках.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие вредные продукты помогают худеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.