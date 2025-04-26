4 пищевые привычки, которые ускоряют ваш метаболизм после 50 лет

После 50 лет многие процессы в организме замедляются, в том числе метаболизм. Это может приводить к накоплению лишнего веса, усталости и общему ухудшению самочувствия.

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Однако даже в зрелом возрасте можно поддерживать активный обмен веществ благодаря правильным пищевым привычкам. Издание eatthis.com опубликовало четыре простых изменения в рационе, которые помогут стимулировать метаболизм и улучшить самочувствие.

1. Добавьте в рацион перец чили

"Добавление перца чили к пище может помочь ускорить ваш метаболизм", – отмечает диетолог Лорен Манакер. По ее словам, капсаицин, основное активное вещество перца, обладает свойствами, стимулирующими метаболические процессы в организме.

Исследования показали, что капсаицин может улучшить метаболическую активность, особенно при борьбе с ожирением. Капсаициноиды, к которым относится капсаицин, влияют на многие аспекты здоровья, в частности, улучшают обмен веществ, что может помочь в процессе потери веса.

2. Увеличьте потребление имбиря

Имбирь обладает мощными свойствами, поддерживающими термогенез – процесс сжигания калорий. Исследования, проведенные с участием людей с лишним весом или ожирением, показали, что имбирь способствует похудению благодаря своим противовоспалительным и антиоксидантным свойствам. Кроме того, он оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт, улучшая его функционирование и стимулируя пищеварение.

Как объясняет Манакер, имбирь помогает не только в похудении, но и повышает общую активность организма, что важно для поддержания нормального метаболизма после 50-ти.

3. Употребляйте больше овса

"Цельнозерновые продукты, например овес, являются важным элементом здорового питания. Они помогают поддерживать стабильный метаболизм", – говорит Манакер.

Одно из исследований показало, что замена рафинированных зерновых на цельнозерновые продукты может повысить скорость метаболизма в покое.

Овес является отличным источником стойкого крахмала, который, попадая в толстую кишку, служит питанием для полезных бактерий, поддерживающих здоровье вашего кишечника. Это, в свою очередь, способствует нормализации обмена веществ, поддерживая баланс хороших бактерий, что важно для энергетического обмена и аппетита.

4. Наслаждайтесь темным шоколадом

"Потребление темного шоколада, богатого флавоноидами, может помочь ускорить метаболизм", – утверждает Манакер.

Исследование, опубликованное в журнале Molecules в 2018 году, показало, что люди, потреблявшие 2 г темного шоколада (содержание какао 70%) ежедневно в течение 6 месяцев, демонстрировали улучшение метаболизма глюкозы по сравнению с теми, кто ел молочный шоколад.

Темный шоколад может быть полезным, но следует помнить, что его нужно употреблять в умеренных количествах. Шоколад, содержащий менее 70% какао, имеет больше сахара. Это может привести к увеличению веса, поэтому важно выбирать продукт с высоким содержанием какао.

Из этих изменений в питании вы сможете поддержать свой метаболизм активным и здоровым даже после достижения 50 лет.

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