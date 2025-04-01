Салат, продлевающий жизнь: 12 ингредиентов для здоровья и энергии

Салаты могут быть не только легкой закуской, но и настоящим питательным блюдом, если правильно подобрать ингредиенты. Добавьте в свою тарелку разноцветные овощи, полезные жиры и белки – и получите идеальный баланс витаминов, минералов и антиоксидантов.

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Научные исследования подтверждают, что ежедневное употребление салатов способствует долголетию, укрепляет здоровье сердца и помогает контролировать вес. Издание eatthis.com рассказывает, какие компоненты сделают ваш салат самым полезным в мире.

Шпинат

Одна чашка шпината содержит 58 мкг фолиевой кислоты, которая, согласно исследованиям Nutrition Digest, снижает риск инсульта на 12% и способствует здоровью сердца, уменьшая уровень гомоцистеина – аминокислоты, влияющего на состояние артерий.

Содержит витамины А, В6, С, Е, К, кальций, калий, клетчатку и белок. Шпинат полезен для профилактики сердечных заболеваний, рака, остеопороза, диабета, депрессии, деменции.

Брокколи

Три небольших соцветия брокколи содержат 294 мг калия, который помогает регулировать АД, расширяя сосуды и способствуя выведению натрия из организма. Исследования клиники Майо подтверждают его эффективность в профилактике инсульта.

Этот овощ содержит кальций, клетчатку, витамины A, B6, C, K, фолиевую кислоту, лютеин и зеаксантин. Помогает бороться с сердечными заболеваниями, остеопорозом и деменцией.

Красная фасоль

Четверть чашки красной фасоли содержит 6630 антиоксидантов и 3 г клетчатки, что делает ее настоящей "питательной бомбой" для вашего салата.

Красная фасоль полезна для профилактики сердечных заболеваний, диабета, рака и деменции.

Желтый перец

Четыре полоски желтого болгарского перца содержат 48 мг витамина С, который помогает организму сжигать жир более эффективно. Исследования Университета штата Аризона показывают, что этот витамин способствует процессу окисления жира.

Швейцарский сыр

Четыре кубика швейцарского сыра включают 476 мг кальция и 26 МЕ витамина D, что важно для укрепления костей и снижения риска онкологических заболеваний.

Морковь

В составе натертой моркови имеется 2279 мкг бета-каротина и 4623 МЕ витамина А, что положительно влияет на зрение, иммунитет и здоровье костей.

Оливковое масло и бальзамический уксус

Столовая ложка оливкового масла содержит 10 г полезных мононенасыщенных жиров. А бальзамический уксус улучшает кровообращение и уменьшает риск сердечных заболеваний. Вместе они создают идеальную заправку для салата.

Семена подсолнечника и льна

В составе одной столовой ложки семян подсолнечника есть 8,35 мкг селена, а льна – 2,3 г омега-3. Они помогают уменьшить риск сердечных заболеваний и предотвратить развитие рака.

Миндаль

Столовая ложка миндаля содержит 2,2 г витамина Е, который по исследованию Nutrients помогает снизить риск деменции. Миндаль полезен для профилактики деменции, депрессии, сердечных заболеваний и диабета.

Помидоры

В составе четырех помидор есть 1748 мкг ликопина – мощного антиоксиданта, что уменьшает риск онкологических заболеваний. Кроме того, этот овощ содержит витамины А, С, К, калия и клетчатки.

Тоннеть

85 г консервированного тунца содержат 11 мг ниацина, который улучшает уровень "хорошего" холестерина и помогает организму более эффективно сжигать жир.

Краснолистый салат

Четыре листа содержат 1213 мкг антиоксидантов, которые укрепляют иммунитет и защищают от дегенерации. Зелень полезна для профилактики остеопороза, рака и гипертонии.

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