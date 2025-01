4 пищевые привычки, ухудшающие здоровье печени

Печень выполняет ключевые функции в организме, в частности она очищает кровь, производит желчь и сохраняет питательные вещества. И хотя этот орган способен восстанавливаться, однако лучше не рассчитывать на регенерацию, а предотвращать ее повреждение.

Поскольку ваш рацион и напитки напрямую влияют на здоровье печени, следует выбирать полезные для организма продукты. В Eat This, Not That поделились 4 популярными продуктами, которые стоит ограничить в рационе.

Сахар

Добавленный сахар может вызвать повышение давления, хроническое воспаление, набор веса и риск диабета, что негативно влияет на здоровье печени и сердечно-сосудистой системы. Кроме того, сахар стимулирует выработку жира в печени, что может привести к жировой болезни печени и диабету 2 типа.

Вместе с тем, сахар, который содержится во фруктах и овощах, менее вреден и не нарушает функцию печени. Поэтому, избегайте обработанных продуктов с добавленным сахаром, в частности напитков с фруктозой, выбирайте природные источники сахара и следите за составом продуктов.

Обработанная пища

Ультраобработанные продукты, такие как хот-доги, хлопья, выпечка и сладкие напитки, часто содержат добавленный сахар, нитраты, нитриты и высокий уровень натрия, которые могут негативно повлиять на работу органа. Чрезмерное потребление пищи с таким составом связано с повышенным риском неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП) и фиброза.

Чтобы снизить риски, выбирайте продукты с минимальным уровнем обработки, без добавленного сахара, нитратов и с меньшим содержанием соли. Например, белый хлеб следует заменить на цельнозерновой, который богат клетчаткой, а также используйте травы, уксус или приправы с низким содержанием соли и сахара.

Жареная пища

Жареная пища, чипсы и пирожные могут перегружать печень из-за высокого содержания низкокачественных жиров. Кроме того, такая пища богата жирными кислотами омега-6, которые провоцируют воспаление. К тому же в жареных блюдах часто много натрия и сахара, особенно в соусах и заправках.

Ограничьте употребление жареного, а для домашнего приготовления выбирайте масла, например, арахисовое, авокадо или оливковое — это полезный вариант, богатый здоровыми жирами.

Отказ от фруктов и овощей

Добавляйте в свой рацион больше фруктов и овощей, ведь они богаты антиоксидантами и клетчаткой, которые поддерживают организм. Крестоцветные овощи, такие как брюссельская капуста и брокколи, активируют детоксикационные ферменты печени, а ягоды, виноград и грейпфрут помогают ее защищать.

Ежедневно ешьте около 300-400 г овощей и 200-300 г фруктов. Кроме того, готовьте смузи с ягодами и капустой на завтрак, к обеду — салат с брюссельской капустой, а на ужин — брокколи на пару. Так вы естественным путем обеспечите печень всеми необходимыми питательными веществами.

