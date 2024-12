Влияние клетчатки на здоровье печени: о чем говорит наука

Несмотря на стереотипы, алкоголь не является главным фактором заболеваний печени, поскольку на ее здоровье в значительной степени влияет общий рацион. Например, из-за неправильного питания неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) затрагивает около 25% американцев, что свидетельствует о непосредственном влиянии рациона в поддержании здоровья органа.

Так какие продукты в рационе влияют на работу печени и что мешает ей выполнять функцию вывода лишних токсинов? Об этом рассказали в Eat This, Not That.

Поскольку влияние диеты на развитие неалкогольной жировой болезни печени было недостаточно изучено, группа американских специалистов в области гастроэнтерологии, гепатологии (печени), питания и здравоохранения провели соответствующее исследование среди различных этнических групп, в котором приняли участие 1682 человек в возрасте от 60 до 77 лет.

Исследование, которое было опубликовано в Journal of Nutrition показало, что пищевые привычки влияют на уровень жира в печени. Таким образом, люди, которые потребляли больше насыщенных жиров, холестерина, красного и обработанного мяса, а также кофе, имели более высокий процент жира в печени. Зато участники, которые употребляли больше продуктов с витаминами С и Е и пищевыми волокнами, имели более низкий уровень жира в печени.

Кроме того, клетчатка, которая помогает очищать организм от отходов, может быть важным фактором для поддержания здоровья печени. Продукты с высоким содержанием клетчатки, такие как овощи, фрукты и зерновые, обычно имеют меньше вредных жиров и обеспечивают организм полезными веществами, которые уменьшают воспаление и борются с болезнями.

Сбалансированная, питательная диета, богатая клетчаткой, может способствовать улучшению здоровья печени, в частности путем снижения жировых отложений. Это подчеркивает важность не только отдельных ингредиентов, но и общего подхода к питанию.

