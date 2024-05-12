4 полезных снека, которые идеально подходят для ночного перекуса

Перекус поздно вечером – обычное явление, особенно если у вас ночной график работы. News Bytes поделился полезными блюдами, которыми можно полакомиться без вреда здоровью.

Овсянка

Овсянку можно употреблять не только на завтрак. Она насыщена клетчаткой, особенно бета-глюканом, и помогает регулировать уровень холестерина. Приготовьте овсянку любимым способом, добавьте фрукты и ягоды и наслаждайтесь трапезой.

Сыр и крекеры

Ночью часто хочется чего-нибудь вкусненького. Побалуйте себя цельнозерновыми крекерами с кусочком сыра. Крекеры обеспечат хорошую дозу клетчатки, а творог содержит триптофан – аминокислоту, которая способствует выработке химических веществ в мозге, улучшающих сон.

Йогурт

Греческий йогурт с миндалем и медом будет идеальным для ночного перекуса. Этот молочный продукт содержит триптофан, который помогает лучше уснуть, а миндаль прибавит питательные вещества.

Попкорн

Если вы решили просмотреть фильм ночью, лучше брать попкорн без ароматизаторов, соли, сливочного масла и масла. Зато лучше использовать сыр пармезан, чтобы сделать снек более полезным и вкусным.

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