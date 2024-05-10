Не переносите завтраки на обед: может плохо сказаться на вашем здоровье

Все знают, что здоровый завтрак необходим, но, к сожалению, довольно часто первый прием пищи переносится на обед. И это плохо отражается на здоровье, поскольку завтрак выводит организм из состояния "ночного голодания" и сбалансированный прием пищи в этом случае имеет важное значение.

В этой статье OBOZ. UA расскажет, почему желательно не пропускать завтрак и чем такая привычка вам грозит.

Снижается уровень сахара в крови

Пропуск завтрака может снизить уровень сахара в крови, что приведет к стрессу и воспалению.

В таком случае надпочечники выделяют гормоны стресса, что заставляет печень расщеплять белки и жиры для получения энергии. В результате органы работают в режиме чрезвычайной ситуации, что приводит к нехватке сахара.

Растет риск развития атеросклероза и других сердечных заболеваний

Исследования связывают высококалорийный завтрак со снижением риска развития атеросклероза и других сердечно-сосудистых заболеваний.

Атеросклероз – это сужение и затвердение артерий из-за скопления бляшек, что приводит к снижению притока богатой кислородом крови к другим частям тела.

Чтобы избежать таких осложнений, ваш завтрак должен состоять из полезных белков, цельных зерен и фруктов.

Ухудшается настроение

Отсутствие еды до обеда ухудшает настроение. Появляется раздражительность, тревожность и ослабевает концентрация.

Ухудшается пространственная и краткосрочная память

Результаты исследования, опубликованные в Journal of Adolescent Health, показали, что высококалорийный завтрак в положенное время позитивно влияет на кратковременную и пространственную память участников, а его отсутствие, соответственно, ухудшает их качество.

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