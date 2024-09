4 привычки, которые вредят вашему телу: чего не стоит делать перед сном

Ваши привычки перед сном могут существенно повлиять на здоровье. Например, поздний сон может повысить риск сердечного приступа, а ложные ассоциации со сном - способствовать зависимости и депрессии.

Кроме того, даже ваши простыни могут влиять на пищеварительную систему, а потому стоит знать, какие привычки перед сном лучше избегать. Что из того, что вы делаете, ухудшает ваше здоровье, рассказали в Eat This, Not That.

Не соблюдаете режим

Регулярный график сна важен для здоровья сердца. В частности, если ложиться спать позже на 30 минут или раньше обычного, это может вызвать увеличение частоты сердечных сокращений как ночью, так и на следующий день. Поэтому важно придерживаться стабильного расписания сна для поддержания нормального пульса и общего здоровья сердца.

У вас есть неправильные ассоциации, связанные со сном

Ассоциации со сном часто используют для детей, чтобы помочь им заснуть, такие, как колыбельные или чтение книг. У взрослых также есть свои ритуалы, такие как растяжка или медитация, но некоторые из них могут быть вредными. Например, алкоголь и некоторые лекарства могут ухудшить качество сна и общее состояние здоровья, а использование снотворных бензодиазепинов может повышать риск ухудшения когнитивных функций и деменции.

Не отвлекаетесь

Чтобы улучшить качество сна и уменьшить стресс, откажитесь от использования смартфонов и ноутбуков перед сном. Даже если функция "Ночной режим" на вашем телефоне фильтрует голубой свет, это не решает проблему на все 100%. Хронический стресс, который был вызван гаджетами может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как сердечные заболевания и депрессия.

Не убираете простыни

Чтобы избежать проблем со здоровьем, регулярно очищайте постельное белье. Грязные подушки и простыни становятся средой для бактерий и грибков, которые могут вызвать и усугубить респираторные заболевания. Исследования показали, что некоторые бактерии могут выживать на простынях даже после стирки, а потому рекомендуется стирать постельное белье по крайней мере дважды в месяц, а лучше еженедельно.

