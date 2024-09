8 полезных советов на вечер: что сделать, чтобы проснуться худым

Здоровая ночная рутина способствует качественному сну и влияет на процессы обмена веществ и энергию уже на следующий день. Таким образом, чтобы похудеть, важно избегать поздних перекусов и дополнительных калорий вечером, например фастфуда или алкоголя после ужина.

Также, здоровый ночной сон в течение 7-9 часов поможет добавить сил для активного дня и эффективного сжигания калорий. Включите в свою рутину действия от Eat This, Not That, которые помогут вам расслабиться и подготовиться ко сну.

Как сжигать калории ночью?

Не ешьте слишком поздно

Ешьте калорийные блюда в первой половине дня, когда ваше тело более активно. Избегайте еды поздно вечером, особенно если едите не из-за голода, а от скуки. Это поможет избежать лишних калорий и поддерживать нормальный вес. Поэтому, питайтесь по потребности организма, а не из-за привычки или эмоций.

Для ночного перекуса выбирайте белок козеина

Если хотите перекусить перед сном, выбирайте продукты с казеиновым белком, такие как молочные продукты. Казеин усваивается медленно, что позволяет организму использовать белок для восстановления и наращивания мышц в течение ночи.

Рассчитайте время для тренировки

Если вы тренируетесь поздно вечером, это может затруднить засыпание, поскольку ваше тело еще сжигает калории несколько часов после тренировки. Попробуйте планировать тренировки на послеобеденное время или вечером, чтобы продолжить сжигание калорий во время сна.

Как спать спокойно?

Не употребляйте алкоголь перед сном

Избегание алкоголя перед сном поможет уменьшить потребление калорий и улучшить качество сна. Алкоголь может вызывать ночные пробуждения и ухудшать отдых. Поэтому лучше отказаться от спиртных напитков на ночь, чтобы лучше высыпаться и уменьшить калорийный баланс.

Для похудения, обеспечьте прохладу в комнате

Сон в прохладной комнате может помочь сжигать больше калорий, а также способствует более глубокому и спокойному сну. Рекомендуется поддерживать температуру в спальне около 18 градусов по Цельсию для наилучшего эффекта.

Избегайте синего света

Экраны, такие как телефоны, ноутбуки и телевизоры, излучают голубой свет, который может нарушить ваш циркадный ритм и затруднить засыпание. Если пользоваться приборами перед сном, это может сократить ваши часы сна и уменьшить бодрость утром. Поэтому лучше избегать социальных сетей и телевизора перед сном.

Соблюдайте график

Придерживайтесь постоянного графика не только на работе, но и для сна. Ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время каждый день. Это поможет контролировать циркадный ритм и обеспечить качественный сон.

Расслабьтесь перед сном

Чтобы снизить стресс и успокоиться перед сном, попробуйте включить ритуал вечернего отдыха, выпив ромашковый чай или приняв расслабляющую ванну с солью. Это поможет отвлечься от дневных проблем и подготовиться ко сну. Регулярность такого ритуала может облегчить засыпание и улучшить качество сна.

