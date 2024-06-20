4 продукта, которые мешают вам похудеть в 40 лет

С возрастом становится легче набирать вес. К сожалению, это не только чувство. Согласно Banner Health, со временем метаболизм замедляется, меняется состав тела и гормональный фон.

Ваша чистая мышечная масса естественным образом уменьшается, а жировые запасы увеличиваются. Если вы хотите похудеть, необходимо просмотреть свой рацион и физические привычки, отмечает eatthis.com.

Лиза Р. Янг, доктор философии, консультант по вопросам питания, а также член нашего Медицинского экспертного совета, делится четырьмя продуктами, мешающими вам похудеть после 40 лет.

Ультраобработанные продукты

"У людей старше 40 лет метаболизм замедляется. Очень важно знать о продуктах, которые вы потребляете, и не есть слишком много продуктов, прошедших ультраобработку", – объясняет Янг.

Ультраобработанные продукты могут полностью нивелировать ваши усилия по похудению и повышать риск сердечных заболеваний, диабета и скачков уровня сахара в крови. Академия питания и диетологии отмечает, что к обработанным продуктам относятся крекеры, чипсы, скорая еда, фастфуд, а также популярные хлопья. Лиза Янг рекомендует заменять их натуральными продуктами, такими как овощи, фрукты, бобовые, орехи и рыба.

Продукты с низким содержанием клетчатки

Клетчатка важна для похудения. Поэтому продукты с низким содержанием клетчатки не способствуют понижению веса после 40 лет. Диеты с высоким содержанием клетчатки помогают ощущать сытость в течение длительного времени, нормализуют работу кишечника, контролируют уровень глюкозы в крови и снижают уровень холестерина. Это особенно важно для тех, кто стремится похудеть в зрелом возрасте. Примеры продуктов с низким содержанием клетчатки: белый хлеб, белые макароны, сухие хлопья, мука, творог, молоко, сливочный суп, сырой салат и огурцы.

Обработанное мясо

Переработанное мясо следует употреблять с осторожностью. Они переполнены насыщенными жирами, которые могут вызвать воспаление в организме и способствовать набору веса. Лиза Янг рекомендует заменять их на нежирные альтернативы, такие как куриная грудка или индейка. Обработанное мясо содержит не только избыток насыщенных жиров, но и может вызвать воспаление, что приводит к увеличению веса.

Фруктовые соки

Фруктовые соки заслуживают внимания, поскольку они не являются идеальным выбором для тех, кто стремится похудеть. Хотя они могут казаться полезными, они содержат много сахара и практически не имеют клетчатки.

"Хуже всего то, что фруктовые соки проходят обработку, которая удаляет клетчатку. Отсутствие клетчатки и наличие сахара может повлечь за собой резкое повышение уровня сахара в крови, что может привести к увеличению веса", – объясняет Янг.

Лучше выбирать свежие фрукты, воду или натуральные травяные чаи вместо фруктовых соков.

Ранее OBOZ.UA опубликовал список продуктов, помогающих похудеть.

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