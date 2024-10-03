4 продукта, которые полезны для вашего сердца
Для поддержания здоровья сердца важно обращать внимание на несколько аспектов своей повседневной жизни, например на физическую активность или управление стрессом. Однако именно сбалансированная диета может помочь снизить риски сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку многие из них связаны с питанием.
Помните, что высокий холестерин, кровяное давление, сахарный диабет и избыточный вес могут быть результатом неправильного питания. Какие продукты следует употреблять, чтобы улучшить свое самочувствие, рассказали в Eat This, Not That.
Орехи и семечки
Включите в рацион продукты, богатые жирными кислотами омега-3, которые необходимы для поддержания сердца. Хорошие варианты среди продуктов: дикий лосось, сардины, грецкие орехи, семена чиа и шпинат. Омега-3 снижают воспаление, нормализуют артериальное давление и повышают уровень хорошего холестерина. Это полезно для профилактики тромбов и общего здоровья сердца.
Ягоды
Чтобы укрепить здоровье сердца, важно уменьшить хроническое воспаление, которое может привести к сердечным заболеваниям и инсультам. Чтобы помочь бороться с воспалением, добавьте в рацион продукты с высоким содержанием антиоксидантов, в частности помидоры, апельсины, чернику, шпинат, черный шоколад и зеленый чай. Они замедляют старение, снижают воспаление и нейтрализуют токсины в организме.
Цельные зерна
Клетчатка помогает контролировать аппетит и поддерживает здоровый вес. Женщинам следует потреблять около 25 граммов, а мужчинам - 38 граммов клетчатки ежедневно. Лучшими источниками этого незаменимого компонента являются свежие фрукты, овощи, колотый горох, семена граната и различные крупы.
Листовая зелень
Растительные стеролы, или фитостеролы, блокируют всасывание холестерина в пищеварительной системе. Они нужны для снижения уровня холестерина и могут предотвратить сердечно-сосудистые заболевания, инсульты и диабет. Источниками являются цельные зерна, орехи, овощи, фрукты, а также молочные продукты. Кроме того, фитостеролы также доступны в виде диетических добавок.
Ранее OBOZ.UA рассказал, какие вещи улучшают работу сердца.
Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.
Материалы на этом сайте рекомендованы для общего информационного использования и не предназначены для установления диагноза или самостоятельного лечения. Медицинские эксперты OBOZ.UA гарантируют, что весь контент, который мы размещаем, публикуется и соответствует самым высоким медицинским стандартам. Наша цель – максимально качественно информировать читателей о симптомах, причинах и методах диагностики заболеваний. Призываем не заниматься самолечением, а для диагностики заболеваний и определения методов их лечения советуем обращаться к врачам.