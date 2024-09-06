4 секунды для борьбы с жиром: о чем говорит наука
Если вы не в форме и ищете быстрый способ улучшить свою физическую форму, попробуйте тренировки на велотренажере с интервалами сопротивления по 4 секунды в течение 10 минут. Исследования показывают, что такие тренировки могут значительно улучшить сердечно-сосудистую систему и нарастить мышечную массу.
Новые данные подтверждают, что этот метод эффективен даже для тех, кто уже имеет хорошую физическую форму. В Eat This, Not That! отмечают, что это может быть простым и действенным подходом к укреплению здоровья и похудению.
Метод Power Cycle
Исследователи из Техасского университета в Остине провели исследование на мужчинах и женщинах в возрасте 50-60 лет с низкой физической подготовкой. В течение 8 недель участники тренировались на велотренажере с высоким сопротивлением, выполняя 4-секундные спринты с 15-30 секундами отдыха.
Оказалось, что эти короткие периоды отдыха играют ключевую роль в похудении, поскольку они поддерживают активную работу сердечно-сосудистой системы. Кроме того, такие тренировки также улучшают метаболические реакции и уменьшают негативные последствия сидячего образа жизни.
О чем говорится в следующем исследовании
Исследование показало, что 4-секундные интенсивные упражнения с 15-секундными перерывами в течение 10 недель улучшают аэробную подготовленность на 13%, а мышечную силу на 17%.
Эти короткие серии нагрузок можно применять в других видах физической активности, как подъем по лестнице или спринт. Тренировки быстро развивают выносливость и силу, не требуя много времени. Такой подход идеален для тех, кто ищет эффективные и короткие тренировки.
Преимущества HIIT
Высокоинтенсивные интервальные тренировки (HIIT) являются эффективным способом уменьшения общей, абдоминальной и висцеральной массы жира. Исследования показывают, что HIIT обеспечивает большее снижение жировой массы, чем тренировки средней интенсивности.
Сообщается, что наибольший эффект достигается при нагрузке, которая превышает 90% пикового пульса. Кроме того, HIIT подходит для сжигания жира независимо от пола, а потому вы можете попробовать этот метод, чтобы улучшить свою физическую форму и состояние здоровья.
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