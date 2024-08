Быстро и эффективно: какая 5-минутная тренировка улучшит ваш бицепс

Если вы хотите добавить силы и прочности мышцам рук, домашние тренировки могут стать отличной альтернативой спортзалу и дать отличный результат даже с минимальным снаряжением. Для подтянутых бицепсов попробуйте добавить в свой день регулярные 5-минутные тренировки для рук, которые можно выполнять не выходя из спальни.

Это могут быть различные варианты скручиваний и упражнения на растяжение, для которых понадобится эластичная лента и гантели. Что именно вам нужно и как выполнять эти эффективные упражнения, рассказали в Eat This, Not That.

Сгибание гантелей

Возьмите пару гантелей с нейтральным хватом, держа руки параллельно друг другу. Держите плечи отведенными назад и сгибайте руки, акцентируя на предплечьях и бицепсах. Сильно сожмите вверху и постепенно опускайте вес. Выполните 10-12 повторений.

Zottman Curls

Сгибание Zottman с гантелями одновременно эффективно тренирует бицепсы и предплечья. Чтобы выполнить упражнение, поднимите гантели, поверните ладони вниз на верхней точке движения и опустите их, держа напряжение в предплечьях. Затем снова поверните ладони вверх и повторите упражнение 10 раз.

Скручивание с эластичной лентой

Возьмите резиновую ленту, станьте на нее и возьмитесь за ручки. Держите грудь высоко и напрягите пресс, скручивая рукоятку к телу. Сожмите бицепсы в верхней части и медленно вернитесь в исходное положение. Сделайте 12-15 повторений.

