4 совета, которые помогут женщинам получить больше удовольствия от секса: о чем говорит наука
Исследователи из Медицинской школы Университета Индианы и сайта OMGYES провели исследование, чтобы определить методы, которые могут сделать сексуальный опыт женщин более приятным. Они опросили более 4000 женщин в возрасте от 18 до 93 лет и обнаружили 4 эффективные техники, которые могут помочь женщинам лучше понимать свои предпочтения и открыто говорить о своих потребностях.
В Eat This, Not That! поделились названиями техник и информацией о них. Узнайте больше об этих способах, которые могут улучшить удовольствие.
Раскачивание
Исследование показывает, что более 76% женщин считают эту технику полезной для улучшения сексуального опыта. Техника заключается в "раскачивании" основания пениса во время проникновения, обеспечивая его полное погружение внутрь.
Сочетание
Почти 70% женщин в исследовании отмечают, что одновременная стимуляция клитора во время секса повышает удовольствие. Это можно достичь с помощью пальца или секс-игрушки.
Изменение угла
Исследование показало, что 87,5% женщин отметили больше удовольствия от техники, которая включает вращение и поднятие таза для лучшего контакта с игрушкой или пенисом во время проникновения.
Поверхностное восприятие
Более 83% женщин считают, что эта техника эффективна. Углубление означает проникновение к входу во влагалище кончиком пальца, игрушки, пениса, языка или губ.
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