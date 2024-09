Что есть, чтобы задержаться в постели: секреты мужского здоровья

Многие мужчины хотят улучшить свою сексуальную выносливость, однако беспокойство об этом часто только усугубляет проблему. Стресс и тревоги могут быть причиной проблем с эрекцией, а потому чтобы улучшить ситуацию, важно избегать тревожных факторов и скорректировать собственную диету.

Добавьте в свой рацион продукты, которые снижают тревожность и помогают расслабиться. Что это за продукты, рассказали в Eat This, Not That.

Индейка

Мясо индейки богато триптофаном, аминокислотой, которая необходима для производства серотонина, нейромедиатора, влияющего на настроение, сон и аппетит. Употребление индейки может придать ощущение расслабления и уменьшить тревогу. Кроме того, добавьте к блюду углеводы с высоким гликемическим индексом, например белый картофель, чтобы усилить этот эффект.

Ромашковый чай

Теплый ромашковый чай мы часто ассоциируем с комфортом и теплом. Этот напиток действительно помогает расслабиться благодаря своим успокаивающим свойствам. Он содержит соединения, действующие подобно лекарствам против тревоги. Если вам не нравится ромашка, попробуйте другие чаи, которые также обладают успокаивающим эффектом.

Авокадо

Ваша тревога может усиливаться из-за недостатка витаминов группы B, которые поддерживают здоровье нервной системы. Авокадо богато этими витаминами и полезными жирами, которые улучшают кровообращение и могут помочь снять стресс. Кроме того, авокадо хорошо утоляет голод и способствует похудению.

Темный шоколад

Черный шоколад повышает уровень серотонина, что улучшает настроение и снижает тревожность. Исследования показали, что употребление небольшого количества черного шоколада ежедневно может помочь чувствовать себя спокойнее. Таким образом, на свидании лучше выбрать черный шоколад и свежие фрукты вместо калорийного десерта.

Дикий лосось

Для поддержания эректильной функции добавьте в рацион больше дикого лосося, который богат омега-3. Эти полезные жиры не только уменьшают тревогу, но и способствуют выработке оксида азота, важного для эрекции. Кроме того, средиземноморская диета с рыбой, цельными зернами и здоровыми жирами также может улучшить состояние у мужчин с метаболическим синдромом.

