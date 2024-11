4 способа, которые помогут предотвратить вздутие живота

Чтобы избежать вздутия живота, следует обратить внимание на свою диету и учитывать определенные особенности организма. Например, потребление газообразующих продуктов может вызвать вздутие, а потому важно знать про все свои триггеры.

Добавьте в рацион продукты, которые поддерживают здоровую пищеварительную систему, пейте достаточно воды и старайтесь есть медленнее, чтобы избежать лишнего воздуха в желудке. А что еще поможет предотвратить вздутие и поддержать вас в форме, рассказали в Eat This, Not That.

Ешьте медленнее

Если вы привыкли есть быстро, это может вызвать вздутие живота из-за глотания чрезмерного количества воздуха. Чтобы избежать этого, попробуйте разжевывать пищу полностью, делать меньшие кусочки и избегать разговоров во время еды. Это поможет уменьшить вероятность вздутия и дискомфорта.

Определите свою чувствительность к пище

Чувствительность к пище может вызывать расстройства пищеварения, в частности вздутие живота. Это часто встречается из-за плохого усвоения углеводов, таких как лактоза или фруктоза, а также из-за сахарных спиртов в бессахарных продуктах. Тесты на пищевую чувствительность и элиминационные диеты помогут определить, какие продукты вызывают проблемы. Избегая таких продуктов, можно уменьшить вздутие живота.

Пейте больше воды

Вода важна для здоровья всего организма, в частности для пищеварительного тракта, поскольку она помогает нормализовать пищеварение. Недостаточное количество жидкости может привести к головной боли, сухости кожи, вздутию живота и запору, особенно если вы потребляете много клетчатки. Кроме того, вода во время или после еды может даже способствовать лучшему пищеварению, опровергая распространенное мнение, что она его тормозит. Таким образом, старайтесь употреблять не менее 2 литров воды в день, чтобы поддержать пищеварение и метаболизм.

Употребляйте пробиотики

Для правильного пищеварения важны здоровые бактерии, которые находятся в кишечнике. Однако, их баланс часто может нарушаться из-за болезней или лекарств. Пробиотики помогают восстановить этот баланс и облегчить симптомы, такие как вздутие живота. Чтобы увидеть результат, принимайте пробиотики ежедневно и включите в рацион йогурт, кефир и чайный гриб.

