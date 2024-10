6 лучших напитков от вздутия живота: что поможет облегчить симптомы

Если вы испытываете вздутие живота, это может быть вызвано избытком кишечных газов, быстрым употреблением пищи или определенными проблемами с пищеварением. Регулярно контролируйте свое питание, чтобы избежать повторения проблемы и попробуйте приготовить напиток, который снимет или улучшит состояние.

Видео дня

Что именно может помочь преодолеть вздутие, рассказали в Eat This, Not That. Чтобы облегчить состояние, попробуйте выпить некоторые из этих напитков.

Кефир

Включите кефир в свой рацион, ведь он богат пробиотиками, которые улучшают пищеварение и могут уменьшить вздутие. Этот кисломолочный напиток помогает расщеплять пищу в кишечнике, что снижает газы и дискомфорт. Кроме того, кефир поддерживает баланс кишечной микробиоты, что важно для общего здоровья.

Имбирный чай

Имбирный чай может стать вашим надежным союзником в борьбе со вздутием. Он улучшает пищеварение, способствуя опорожнению желудка, что может облегчить дискомфорт. Кроме того, имбирь также обладает ветрогонными свойствами, что помогает при газообразовании.

Зеленый чай

Для преодоления вздутия зеленый чай может быть очень полезен благодаря высокому содержанию антиоксидантов и катехинов в своем составе. Эти соединения обладают мощными противовоспалительными свойствами, которые могут успокоить пищеварительный тракт, уменьшить кишечные газы и облегчить ощущение вздутия. Завершайте еду чашкой зеленого чая, чтобы оптимизировать пищеварение и почувствовать бодрость.

Вода

Чтобы облегчить вздутие живота, связанное с запором, важно пить достаточное количество воды. Когда организм обезвожен, он поглощает воду из пищи, что приводит к жесткому стулу, что затрудняет его прохождение. Это задерживает стул в кишечнике, где бактерии образуют газ, вызывая вздутие. Однако регулярное потребление воды помогает восстановить баланс, улучшить пищеварение и уменьшить дискомфорт.

Комбуча

Комбуча – это ферментированный напиток из чая, сахара и полезных бактерий. Этот напиток может улучшить здоровье кишечника благодаря пробиотикам, помогающим уменьшить вздутие живота и облегчить пищеварение. Поскольку комбуча имеет низкое содержание сахара, этот напиток может быть полезен тем, кто пытается избежать вздутия.

Золотое молоко

Золотое молоко готовят из куркумы, молока, черного перца, имбиря и меда. Содержащиеся в этом напитке куркумин и пробиотики поддерживают здоровый микробиом и уменьшают вздутие. Кроме того, эти ингредиенты могут помочь восстановить баланс полезных бактерий в кишечнике и снизить дискомфорт.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какой чай следует пить при вздутии.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.