4 тревожных сигналов: что вам следует знать об энергетических напитках

Если вам трудно поддерживать бодрость и вы ищете самое простое решение, будьте осторожны с энергетическими напитками, поскольку их чрезмерное потребление может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Так один случай в Лондоне показал, как 21-летний мужчина попал в реанимацию с тяжелой сердечной недостаточностью после употребления четырех банок энергетических напитков ежедневно в течение двух лет.

Этот опыт подчеркивает риски употребления таких стимуляторов, напоминая, что энергетические напитки могут вызвать серьезные побочные эффекты. Подробно, почему важно ограничить их потребление и на что они влияют, рассказали в Eat This, Not That.

Гипертония

В исследовании выяснилось, что энергетические напитки с высоким содержанием кофеина могут повышать АД и увеличивать интервал QT на ЭКГ (электрокардиограмме), что является риском для сердца. Поэтому если вы употребляете такие напитки, будьте осторожны, ведь чрезмерное потребление может привести к аритмии и гипертонии, что повышает вероятность серьезных заболеваний сердца.

Бессонница

Исследования показали, что энергетические напитки могут улучшить спортивную производительность на 3-7%, в том числе у футболистов, хоккеистов, скалолазов и пловцов. Однако чрезмерное потребление таких напитков может вызвать проблемы со сном и нервозность, которая длится несколько часов после употребления.

Проблемы с психическим здоровьем

Энергетические напитки могут оказывать негативное влияние на психическое здоровье, вызывая стресс, депрессию и тревожность у мужчин. Исследование показало, что потребление этих напитков в течение двух лет связано с ухудшением эмоционального состояния, хотя среди женщин такого эффекта не наблюдалось. Поэтому следует быть осторожными при употреблении энергетиков, особенно если вы подвержены стрессу или тревожности.

Плохое принятие решений

Исследования показали, что употребление хотя бы одного энергетического напитка в неделю повышает вероятность рискованного поведения. Участники, регулярно пили энергетики, вдвое чаще курили и употребляли наркотики, а также склонны к другим опасным привычкам, таким как незащищенный секс или вождение в нетрезвом состоянии. Поэтому важно контролировать потребление таких напитков, чтобы снизить потенциальные риски для здоровья и безопасности.

Альтернативные источники энергии

Если вы заинтересованы в употреблении энергетических напитков, попробуйте заменить их сбалансированным питанием, содержащим белки, жиры и углеводы для поддержания стабильного уровня сахара в крови. Важно также поддерживать правильный уровень увлажнения и учитывать другие факторы как физические упражнения, сон и стресс. Эти простые изменения могут значительно улучшить ваше самочувствие без необходимости энергетических напитков.

