4 упражнения, которые помогут сжечь жир на бедрах

Упражнения, которые можно выполнять стоя являются простой и доступной тренировкой, поскольку не требуют специального оборудования и их можно выполнять где угодно. Они помогают сжигать больше калорий и достигать ваших фитнес-целей.

Видео дня

Кроме того, они особенно эффективны для похудения в зоне бедер и создания подтянутого тела. Попытайтесь добавить в свою фитнес-рутину эти 4 упражнения от Eat This, Not That, которые можно выполнить с помощью ленты сопротивления и собственного веса.

Приседания

Для выполнения приседаний станьте прямо с ногами на ширине плеч. Согните колени, прижмите бедра назад и опуститесь, пока бедра не будут параллельны полу или даже ниже. Следите, чтобы колени не выходили за линию пальцев ног. Вернитесь в исходное положение, отталкиваясь от пола.

Выпады

Сделайте шаг одной ногой вперед, принимая стойку выпада. Держите грудь прямо, согните колени и опуститесь вниз. Нажмите на переднюю пятку, чтобы вернуться в исходное положение. Повторите упражнение с другой ногой.

Боковая ходьба с лентами

Чтобы укрепить внутреннюю часть бедер, используйте ленту сопротивления на уровне выше колен. Станьте в положении полуприседа и начните шагать вправо, чувствуя сопротивление ленты. После нескольких шагов повторите то же самое влево. Такое упражнение хорошо нагружает мышцы бедер и паха.

Боковые выпады

Для тренировки внутренней части бедер попробуйте боковые выпады. Встаньте, ставя ноги на ширине плеч. Шагайте правой ногой в сторону и присаживайтесь на нее, пока бедро не будет параллельно полу. Вернитесь в центр и повторите с другой ногой. Для лучшего эффекта, выполняйте упражнение с собственным весом или с отягощением.

Ранее OBOZ.UA рассказал, о простых упражнениях для бедер, которые вы можете выполнять самостоятельно.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.