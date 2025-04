4 успокаивающих чая, которые снимают напряжение и борются с нервозностью

Горячая чашка чая может не только создать ощущение покоя, но и реально снизить уровень тревожности благодаря активным соединениям в его составе. Хотя люди используют чай для успокоения веками, наука только сейчас подтверждает его влияние на психическое здоровье.

Исследования показывают, что определенные виды чая обладают выраженными успокаивающими свойствами. В Eat This, Not That поделились четырьмя наиболее эффективными вариантами, которые могут помочь снизить тревожность.

Ромашка

Ромашковый чай часто рекомендуют перед сном, поскольку он обладает естественными успокаивающими свойствами. Исследования подтверждают, что его употребление может уменьшать симптомы тревожности. А потому, если вы хотите улучшить сон и снять напряжение, чашка теплого ромашкового чая перед сном может стать полезной привычкой.

Фенхель

Фенхель не только хорошо сочетается с другими овощами, но и может помочь уменьшить тревожность. Кроме того, исследования показывают, что он способствует успокоению, особенно у женщин в менопаузе. Хотя требуются дополнительные исследования, однако чашка фенхелевого чая может стать естественным способом поддержания эмоционального баланса.

Ашваганда

Ашваганда издавна используется в аюрведе, а сегодня становится популярным средством против стресса и тревоги. Исследования подтверждают ее успокаивающие свойства, что делает ее естественной альтернативой для снятия напряжения. Вы можете заваривать ашваганду как чай или добавлять в смузи для поддержания эмоционального баланса.

Зеленый чай

Зеленый чай содержит полезные антиоксиданты и L-теанин, которые могут помочь уменьшить тревожность и улучшить концентрацию. Исследования показывают, что его употребление способствует снижению уровня стресса. Если вы хотите использовать зеленый чай для успокоения, выбирайте вариант с низким содержанием кофеина.

