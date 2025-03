Чай из крапивы для поддержания похудения: о чем говорит наука

Знали ли вы, что если запивать калорийный фастфуд чаем из листьев крапивы, это может помочь уменьшить негативное влияние жирной пищи на организм? Исследования утверждают, что хотя крапива не нейтрализует лишние калории, однако она обладает свойствами, которые могут влиять на метаболизм жиров.

Кроме того, листья богаты витаминами, минералами, аминокислотами и каротиноидами, а также обладают легким мочегонным эффектом. В Eat This, Not That рассказали, как листья крапивы помогают худеть и почему она является эффективным инструментом борьбы с ожирением.

Ученые из Университета Мэриленда выяснили, что листья крапивы могут помочь бороться с ожирением, вызванным жирной диетой. В частности, предыдущие исследования на животных показали, что экстракт этого растения улучшает метаболизм сахара в крови, даже при высококалорийном питании.

Для этого, исследователи разделили 36 самцов мышей на 4 группы:

1 группа (9 мышей) — соблюдали диету с низким содержанием жира в течение 12 недель.

2 группа (9 мышей) — придерживались диеты с высоким содержанием жира в течение 12 недель.

3 группа (9 мышей) — соблюдали диету с высоким содержанием жира с крапивой в течение 12 недель.

4 группа (9 мышей) — в течение 6 недель соблюдали диету с высоким содержанием жира, а затем еще 6 недель той же диеты с добавлением крапивы.

Это наблюдение позволило определить, что низкожировая диета способствует меньшему набору веса и жира, а добавление крапивы эффективно способствует этому процессу. Хотя механизм действия двудомной крапивы пока неясен и требует дальнейших исследований, ученые считают, что эта трава улучшает метаболизм, а потому может способствовать похудению.

