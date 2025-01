Лиственная зелень: продукт, необходимый для здоровья кишечника

Для здоровья кишечника важно обращать внимание на ежедневный рацион, поскольку правильные продукты могут положительно повлиять на различные аспекты вашего самочувствия. В частности, выбор пищевых продуктов с высоким содержанием клетчатки, таких как фрукты, овощи и цельные зерна, может помочь поддержать функционирование кишечника.

Особенно полезными для здоровья кишечника являются зеленые листовые овощи, которые питают полезные бактерии и способствуют общему улучшению состояния кишечника. Почему включение их в свой рацион может стать важным шагом для поддержания здоровья пищеварительной системы, рассказали в Eat This, Not That.

Добавьте в рацион больше зеленых листовых овощей, таких как шпинат или листовая капуста. Они поддерживают здоровье кишечника и способствуют пищеварению. Согласно исследованию, опубликованному в Nature Chemical Biology, листовые зеленые овощи содержат уникальное соединение — сульфохиновозу (SQ), которым питаются полезные бактерии кишечника.

Это соединение дает им энергию для укрепления барьеров микробиома, защищающих от размножения вредных бактерий. Поэтому, добавляя зеленые овощи в рацион, вы поддерживаете здоровый баланс микрофлоры. В свою очередь это помогает сохранять желудочно-кишечную систему в хорошем состоянии.

Кроме того, здоровый кишечник влияет не только на пищеварение, но и на работу мозга и риск нейродегенеративных заболеваний. Исследования указывают, что зелень, богатая клетчаткой, улучшает состояние микробиоты кишечника и защищает мозг. Это может замедлить когнитивный спад и поддержать общее здоровье.

