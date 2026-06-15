4 утренних привычки людей, которые живут дольше всех в мире

Секрет долгой и здоровой жизни часто кроется не в сложных методах, а в простых повседневных привычках. Опыт жителей так называемых "голубых зон" показывает, что правильное начало дня может положительно влиять на самочувствие и продолжительность жизни.

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От питательного завтрака до общения с близкими – эти небольшие ритуалы помогают поддерживать физическое и эмоциональное здоровье. Эксперты назвали eatthis.com четыре утренние привычки, которые стоит взять на вооружение каждому.

Если вы хотите улучшить самочувствие и взять курс на долгую жизнь, стоит обратить внимание на привычки жителей так называемых "голубых зон" – регионов, где значительное количество людей доживает до 100 лет и более. К таким местам относятся Лома-Линда в Калифорнии, Икария в Греции, Окинава в Японии, Никоя в Коста-Рике и Сардиния в Италии.

Хотя менять привычный образ жизни бывает непросто, даже небольшие коррективы могут положительно повлиять на здоровье. Некоторые простые ежедневные практики – от выбора завтрака до отношения к семье – могут помочь поддерживать хорошее самочувствие на протяжении многих лет.

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Выбирайте питательный завтрак

Основатель концепции "голубых зон", исследователь и журналист Дэн Бюттнер называет овсянку одним из лучших вариантов для начала дня. По его словам, особенно полезна овсяная каша из цельных зерен длительного приготовления. Также в овсянку стоит добавить орехи. Они снабжают организм сложными углеводами и клетчаткой, которые надолго дарят чувство сытости.

Уделяйте время семье

Для жителей "голубых зон" семья занимает одно из самых важных мест в жизни. Именно поэтому они стараются находить время для близких даже в самые загруженные дни.

"Основа каждой культуры долголетия в мире – — это то, как они общаются. Они склонны ставить семью на первое место, а не работу и хобби", — – отмечает Бюттнер.

Несколько минут искреннего общения с родными утром могут помочь настроиться на позитивный день и укрепить эмоциональное благополучие.

Начинайте день с чашки кофе

Для многих долгожителей утренний кофе является неотъемлемой частью повседневной жизни. Жители Икарии, Никои и Сардинии часто начинают день именно с этого напитка, добавляя минимум подсластителей и не используя сливки.

Научные исследования показывают, что кофе может не только помочь проснуться, но и положительно влиять на настроение, способствовать уменьшению воспалительных процессов в организме и обеспечивать его антиоксидантами.

Ставьте цель на день

Еще одна характерная черта людей из регионов долголетия – наличие жизненной цели. Исследования показывают, что пожилые люди, которые четко ощущают смысл и цели, часто живут дольше тех, у кого их нет.

Поэтому полезной утренней привычкой может стать определение намерений на день или постановка небольшой цели. На Окинаве это называют "икигай", а в Никои — " – " "планом жизни". Именно осознание того, ради чего человек просыпается каждое утро, считается важной составляющей здоровой и долгой жизни.

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