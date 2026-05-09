Как прожить на 24 года дольше: ученые назвали 8 привычек долголетия

Современная наука все чаще доказывает, что продолжительность жизни в значительной степени зависит от ежедневных привычек человека. Исследователи анализируют образ жизни миллионов людей, чтобы понять, какие факторы реально влияют на долголетие.

Видео дня

Новые результаты показывают, что даже простые изменения в рутине могут существенно продлить жизнь. Особенно эффективным оказывается сочетание нескольких здоровых привычек одновременно, пишет eatthis.com.

Что показало исследование?

Ученые проанализировали образ жизни почти 720 тысяч военных ветеранов в возрасте от 40 до 99 лет, которые принимали участие в программе Million Veteran Program.

Неопубликованные данные продемонстрировали интересную закономерность:

40-летний мужчина, который добавил лишь одну полезную привычку, мог прожить в среднем на 4,5 года дольше

две привычки давали примерно +7 лет жизни

три смены — уже +8,6 лет

В итоге, чем больше здоровых привычек внедрял человек, тем ощутимее был эффект – почти до 25 дополнительных лет жизни.

Похожие результаты наблюдались и среди женщин: одна полезная привычка добавляла около 3,5 года жизни, две – примерно 8 лет, три – 12,6 лет. А полный набор полезных поведенческих изменений ассоциировался с продлением жизни до 22,6 лет.

Главный автор исследования Сюан-Май Нгуен объяснила: "Выполнение всех восьми привычек имело синергический эффект, то есть дополнительный импульс для продления жизни, но даже небольшие изменения имели значение. Исследование показало снижение общей смертности на 87% среди тех, кто придерживался всех восьми факторов образа жизни, по сравнению с теми, кто не придерживался ни одного. Есть примерно 20-летнее окно, в течение которого эти изменения можно внедрять постепенно или сразу. Мы проверяли, влияют ли хронические болезни – и даже у людей с диабетом 2 типа, высоким холестерином, инсультом или раком изменения все равно работали".

8 привычек, которые связаны с долголетием

Регулярная физическая активность

Физические упражнения оказались самым сильным фактором. Они могут снижать риск смертности почти на 46% по сравнению с малоподвижным образом жизни.

Отказ от опиоидов

Жизнь без опиоидных препаратов ассоциируется с уменьшением риска преждевременной смерти примерно на 38%. Особенно в США это считается серьезной медицинской проблемой.

Отсутствие табака

Полный отказ от курения снижает риск смертности на около 29% (в исследовании не учитывали бывших курильщиков).

Контроль стресса

Хронический стресс существенно вредит организму. Эффективное управление им может уменьшить риск преждевременной смерти примерно на 22%.

Преимущественно растительное питание

Рацион с большим количеством растительных продуктов может быть связан с увеличением продолжительности жизни до 21%. При этом не обязательно становиться веганом – достаточно сбалансированного питания, например средиземноморского типа.

Умеренное употребление алкоголя

Злоупотребление алкоголем повышает риски для здоровья. Ограничение потребления может снизить риск смертности примерно на 19%.

Качественный сон

Регулярный сон продолжительностью 7-9 часов связан со снижением риска ранней смерти примерно на 18%. Нарушение режима сна негативно влияет на организм в долгосрочной перспективе.

Социальные связи

Поддержание здоровых отношений и избежание одиночества может добавлять около 5% к показателям долголетия. Социальная активность особенно важна с возрастом.

Исследование показывает: долголетие не зависит от одного фактора. Наибольший эффект дает сочетание нескольких здоровых привычек, которые постепенно формируют сильное влияние на организм и могут добавить десятилетия жизни.

Ранее OBOZ.UA писал, какие диеты помогут замедлить старение.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.