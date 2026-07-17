4 вида чая, которые помогут быстрее заснуть и улучшить качество сна

Хороший сон – одно из главных условий крепкого здоровья и хорошего самочувствия. Однако многим людям сложно быстро заснуть или спокойно спать всю ночь напролёт.

Видео дня

Некоторые натуральные напитки могут помочь организму расслабиться без применения лекарств. Эксперты назвали eatthis.com четыре вида чая, которые способствуют качественному ночному отдыху.

Проблемы со сном остаются чрезвычайно распространенными. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), более трети взрослых регулярно спят менее семи часов в сутки. Хроническое недосыпание связывают с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, ухудшением психоэмоционального состояния и другими негативными последствиями для здоровья.

Специалисты отмечают, что некоторые травяные чаи могут стать полезным дополнением к здоровой гигиене сна.

Ромашковый чай

Ромашка уже много лет считается одним из самых популярных натуральных средств для вечернего расслабления. По мнению экспертов, её эффективность подтверждают и научные исследования.

Главные истории дня

"Тревога является основной причиной нарушений сна, таких как невозможность заснуть или спать всю ночь. К счастью, согласно исследованиям, ромашковый чай может помочь справиться с этими нарушениями сна. Фактически, несколько исследований связывали ромашку со снижением уровня тревожности", – говорит диетолог Лейси Нго.

Чай из корня валерианы

Корень валерианы издавна применяется в народной медицине как природное средство для расслабления и поддержания здорового сна. Хотя его часто можно встретить в виде пищевых добавок, чай из этого растения также может быть полезен.

"Его веками использовали в традиционной медицине для облегчения засыпания и расслабления. Он также воздействует на ГАМК-систему и содержит антиоксиданты, которые могут обладать седативными свойствами", – объясняет психиатр и специалист по сну Ниши Бхопал.

Чай из пассифлоры

Еще одним вариантом для вечернего успокоения является чай из пассифлоры. По словам специалистов, это растение также взаимодействует с ГАМК-системой, которая участвует в регуляции нервной системы.

"Как и многие другие травы, используемые для улучшения сна и лечения тревоги, пассифлора воздействует на ГАМК-систему и, как показано, сокращает время, необходимое для засыпания. Считается также, что она помогает при симптомах менопаузы. Одно исследование показало, что сочетание пассифлоры, валерианы и хмеля было столь же эффективным, как и снотворное", – отмечает Бхопал.

Чай с куркумой

Куркуму обычно используют как ароматную специю, однако из нее также готовят чай, который может положительно влиять на самочувствие перед сном.

"Чай с куркумой – это способ получить высококачественный экстракт куркумы в виде вкусного напитка, который также может оказывать успокаивающее действие. Это соединение обладает естественными противовоспалительными свойствами, что может помочь улучшить здоровье суставов и при проблемах с желудочно-кишечным трактом", – объясняет диетолог Триста Бест.

Специалисты подчеркивают, что хотя травяные чаи могут помочь расслабиться и улучшить качество ночного отдыха, они не заменяют лечение. Если бессонница длится долго или регулярно повторяется, стоит обратиться к врачу, чтобы выяснить причину нарушений сна.

Ранее OBOZ.UA сообщал, какие продукты могут ухудшать качество сна.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.