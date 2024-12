5 алкогольных напитков, которые содержат меньше всего сахара: что пить, чтобы не навредить фигуре

Хотя алкоголь является противоречивым продуктом, однако даже он может быть частью сбалансированной диеты. В частности, чтобы сделать более здоровый выбор, обратите внимание на напитки с низким содержанием сахара и калорий, например, сухое вино, легкое пиво или чистые дистилляты, такие как водка или джин, разведенные водой или льдом.

Видео дня

Больше о доступных диетических алкогольных напитках рассказали в Eat This, Not That. Ознакомьтесь с этим списком и помните, что умеренность и осознанный выбор помогут сохранить здоровье, а потому пейте воду вместе с алкоголем, чтобы избежать обезвоживания и придерживайтесь рекомендуемой нормы: не более одного напитка в день для женщин и двух для мужчин.

Светлое пиво

Светлое пиво - это один из наименее калорийных алкогольных напитков, который содержит 103 ккал, 0 г жира, 6 г углеводов и только 3,5-5% алкоголя. Благодаря низкому содержанию углеводов и отсутствию сахара, оно может удовлетворить вашу тягу к алкоголю без вреда для здоровья. Однако стоит ограничиться 1-2 порциями, чтобы сохранить баланс.

Красное вино

Красное вино содержит полифенолы, которые являются антиоксидантами, что делает его более полезным среди всех алкогольных напитков. Оно не имеет добавленного сахара, а в 150 мл содержится около 125 ккал. Однако высокое содержание алкоголя (12-15%) добавляет лишних калорий, а потому достаточно употреблять всего один стакан напитка.

Хард Зельцер

Хард Зельтер - это смесь газировки, ароматизаторов и алкоголя с низким содержанием калорий и отсутствием жиров и клетчатки. Такой напиток содержит всего 21 мг натрия, 2 г углеводов и 4-6% алкоголя. Благодаря простому составу без добавления сахара, это один из самых здоровых алкогольных напитков, некоторые варианты которого готовят из натуральных фруктов.

Водка

Водка с газировкой является легким напитком с минимумом калорий (64 ккал на 30 мл), не содержит углеводов, сахара или жиров. Для лучшего вкуса к водке можно добавить сок лимона или лайма и использовать несладкую газировку. Чтобы напиток был менее крепким и более увлажняющим, стоит увеличить количество воды.

Текила со льдом

Текила - это один из самых простых и низкокалорийных алкогольных напитков, без сахара и углеводов (35-55% алкоголя). Употреблять текилу следует со льдом или газировкой для большего объема и увлажнения. Такой подход помогает пить медленнее и уменьшить количество потребленного алкоголя. Однако, помните об умеренности в употреблении.

Ранее OBOZ.UA рассказал, поможет ли отказ от алкоголя похудеть.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.