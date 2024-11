Быть или не быть: действительно ли отказ от алкоголя способствует похудению

По случаю празднования или во время общения с друзьями, разговоры часто могут сопровождаться едой и выпивкой. Однако, если вы пытаетесь контролировать свой вес и хотите сбросить лишние килограммы, стоит помнить, что именно алкоголь может препятствовать вашей цели.

В Eat This, Not That рассказали, как алкоголь влияет на вес и сколько калорий может быть в вашем бокале. Ознакомьтесь с этой информацией, чтобы наслаждаться компанией без вреда для фигуры.

Как организм воспринимает калории от алкоголя?

Организм видит алкоголь как токсин, а потому все силы бросает на его выведение, оставляя другие продукты в "очереди". Это означает, что калории из пищи, которую вы съели с алкоголем, скорее превратятся в жир, а не будут использованы для энергии.

Сколько калорий в алкоголе?

Алкоголь очень калорийный: 1 г содержит 7 калорий, тогда как 1 г жира - 9 калорий, а белков и углеводов - по 4. В отличие от еды, алкоголь не предоставляет питательных веществ, которые нужны организму. Например, один бокал вина содержит около 120 калорий, а среднее пиво - 150. Кроме того, смешанные напитки могут иметь от 100 до 500 калорий из-за добавленного сахара.

Насколько алкоголь влияет на вес?

Чрезмерное употребление алкоголя (более 4 напитков в день для мужчин и 3 - для женщин) повышает риск ожирения и хронических заболеваний, таких как жировая болезнь печени и диабет 2 типа. Однако, умеренное потребление алкоголя также может увеличивать процент жира в организме. Таким образом, чтобы уменьшить риски, рекомендуется ограничиться одним напитком в день для женщин и двумя - для мужчин.

Кроме того, алкоголь обезвоживает организм, что может вызвать усталость и вызвать желание потреблять больше сахара и углеводов для получения быстрой энергии. Стоит отметить, что алкоголь также нарушает сон и снижает REM-фазу, что может увеличить дневное потребление калорий. Также, его влияние на настроение может длиться до 48 часов, вызывая чувство тревоги или грусти, что провоцирует эмоциональное переедание.

Что пить, чтобы не нанести вред фигуре, если вам трудно отказаться от алкоголя?

Пейте умеренно, не более 6-10 напитков в неделю, а затем уменьшайте эту норму до 4 бокалов. Выбирайте прозрачные ликеры со льдом и лаймом, а коктейли со сливками или фруктами оставьте для особых случаев. Также, минимизируйте пиво до двух в неделю и следуйте правилу: один бокал алкоголя - один стакан воды.

