Как безопасно пить алкоголь: советы и рекомендации

А знали ли вы, что смешивание кофеина и алкоголя, может быть опасным для здоровья? Это происходит из-за того, что кофеин скрывает депрессивные эффекты алкоголя, что может привести к его чрезмерному употреблению.

Видео дня

Таким образом, существует риск получения концентрации алкоголя в крови, что также может вызвать повышенное сердцебиение. Поэтому, как пить алкоголь правильно, чтобы не навредить своему здоровью, рассказали в Eat This, Not That.

Пейте в умеренных количествах

Чтобы контролировать употребление алкоголя, важно соблюдать умеренность, особенно в выходные или праздники. Женщинам рекомендуется ограничиваться одним напитком в день, а мужчинам - двумя. Под напитком подразумевается бокал вина (150 мл), стакан пива (350 мл) или порция крепкого алкоголя (45 мл).

Выпейте воду

Не нужно пить один напиток за другим. Добавьте безалкогольные варианты в свой рацион. Если планируете выпить больше одного напитка, заказывайте воду или газировку между ними, чтобы замедлить темп и оставаться увлажненным.

Закажите пиво или запейте водой

Пиво может быть отличным выбором, особенно если сочетать его с другими напитками. Если вы любите пиво, попробуйте разбавить его с ликером для более легкого вкуса. Помните, что пиво пьется медленнее, чем традиционные алкогольные напитки.

Выбирайте ароматизированные шоты

Приготовьте ароматную порцию, выбирая ароматизированный алкоголь, поскольку он может содержать меньше алкоголя, чем чистый. Например, коктейль "Fireball" с виски и корицей, имеет 33% алкоголя, в то время, как чистый виски содержит не менее 40% алкоголя. Это позволит вам насладиться вкусом, уменьшая содержание алкоголя.

Попробуйте низкокалорийный коктейль

Вместо смешивания алкоголя с газировкой, попробуйте безкалорийные миксеры. Используйте ароматизированный сельтер или чайный гриб для более легкого и вкусного напитка. Это поможет уменьшить потребление калорий, сохраняя при этом вкус.

Пейте только качественный алкоголь

Если планируете выпить только один напиток, выберите качественный вариант, чтобы получить настоящее удовольствие. Обратите внимание на алкоголь с насыщенным вкусом, но без лишних калорий, например, водку или джин с содовой и лаймом, или выдержанный скотч со льдом.

Выберите вино

Когда вы решаете выпить, выбирайте напитки, которые могут быть полезными для здоровья. Например, вино содержит флаванолы, поддерживающие функцию мозга. Исследования показали, что пожилые люди, которые потребляли продукты, богатые флавоноидами, улучшили свои результаты в когнитивных тестах.

Ранее OBOZ.UA рассказал, почему алкоголь опасен для здоровья.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.