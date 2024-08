Алкоголь – главная опасность для сердца: результаты исследования

Если ни одна ваша встреча с друзьями не обходится без бокала, а после работы вы любите расслабляться смотря любимое шоу на Netflix с бутылкой пива, вполне возможно вам стоит переосмыслить свои привычки. В частности, об этом свидетельствует исследование, которое было представлено на мероприятии Heart Failure 2022 & World Congress of Heart Failure.

Ученые наблюдали за участниками, которые употребляли алкоголь в течение около 5 лет, что позволило подтвердить взаимодействие спиртного с заболеваниями сердца. Об этом сообщили в Eat This, Not That.

Стоит отметить, что злоупотребление спиртными напитками может повредить сердечную мышцу и ухудшить способность сердца перекачивать кровь, что может привести к сердечной недостаточности и другим проблемам со здоровьем. В частности, наблюдение за участниками показало, что потребление более 70 граммов алкоголя в неделю повышает риск развития сердечной недостаточности. Особенно это касается тех, кто ранее был в группе низкого риска.

Автор исследования, доктор Бетани Вонг, рекомендует избегать употребления алкоголя, чтобы снизить риск развития заболеваний. Она отмечает, что следует ограничить потребление до одной бутылки вина в неделю или уменьшить употребление пива до 3 банок по 500 мл (4,5% алкоголя). Это поможет минимизировать вред, который алкоголь может нанести сердцу.

"Это исследование добавляет к массиву доказательств того, что необходим более осторожный подход к употреблению алкоголя", — сказал Вонг.

