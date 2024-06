6 популярных напитков, от которых следует отказаться

Когда речь идет о напитках и их пользе, не существует лучших альтернатив простой очищенной воде. Однако, если вам важно получать от напитков вкус и дополнительные полезные свойства, присмотритесь к обычному чаю или молоку.

Такое решение поможет вам улучшить свое здоровье в долгосрочной перспективе, отказав себе во вкусных, но опасных напитках, способных маскироваться как полезные в рационе. В Eat This, Not That! рассказали, каких привычных напитков следует избегать, чтобы предотвратить вред для здоровья.

Фруктовый сок

Может казаться, что фруктовые соки содержат много витаминов и клетчатки, благодаря которым такие напитки можно считать полезными для организма, однако это не так. Многие соки изготавливаются из разбавленного концентрата, содержащего столько же сахара, как газированные напитки. Таким образом лучше съесть фрукт и выпить стакан воды, чем пить обработанный сок.

Энергетические напитки

Энергетические напитки могут показаться привлекательными для ищущих быстрой бодрости, но сочетание в них сахара и стимуляторов, со временем может представлять существенную опасность. Учитывая высокое содержание сахара и кофеина в составе энергетиков, их следует ограничивать в своем рационе, что предотвратить сердечные заболевания и скачки артериального давления.

Диетические газированные напитки

Хотя диетические газированные напитки не содержат сахара и искусственных подсластителей, которые могут вредить здоровью, они не являются идеальным выбором для здорового питания. Исследования показывают, что они могут вызвать ожирение и другие проблемы со здоровьем, поэтому лучше заменить их водой или чаем, если вам не безразлично собственное здоровье.

Спортивные напитки

Наши любимые спортивные напитки направлены на увлажнение и восстановление после тренировок. Однако слишком большая концентрация напитка может свести на нет ваш прогресс в спортзале, через свой состав, содержащий сахар.

Смузи с фруктозой

Смузи может служить полезным дополнением к рациону, если вы хотите обогатить организм питательными веществами. Однако смузи с высоким содержанием фруктозы может содержать лишний сахар, что приводит к набору избыточного веса. Именно поэтому важно проверять состав каждого напитка, чтобы избежать негативных последствий для вашего питания.

Красное вино

Красное вино имеет ряд преимуществ для здоровья, однако злоупотребление им не является бесспорным решением в долгосрочной перспективе. Исследования показывают, что красное вино обладает теми же положительными и отрицательными свойствами, что и пиво или другие алкогольные напитки. Таким образом, вам не нужно от него отказываться, однако следует ограничивать дозировку.

Ранее OBOZ.UA рассказал, какие напитки способны разрушить печень.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.