5 асан йоги, которые снимают напряжение и укрепляют разум

Нездоровый образ жизни и напряженный график способствуют появлению частых тревог и пассивного стресса. Эти факторы существенно влияют на психологическое здоровье людей, а потому следует научиться бороться с такими обстоятельствами.

Большинство из этих проблем могут решить асаны, которые помогают успокоить ум, улучшают кровообращение и повышают равновесие, улучшая общую работу мозга. Какие упражнения стоит выполнять регулярно, узнавали в OBOZ.UA.

Сету Бандха Сарвангасана (поза моста)

Положив руки возле тела ладонями вниз, лягте на спину. Поставьте ступни на пол, согнув ноги в коленях. Оторвав спину от пола, опираясь на плечи, руки и стопы, дышите медленно и глубоко, удерживая позу в течение одной минуты. Повторите эту практику, что поможет расслабить мозг и нервную систему, повышая общее состояние покоя.

Сарвангасана (стойка на плечах)

Лягте на спину, держа ноги сцепленными вместе. Поднимите медленно ноги вверх так, чтобы они образовали угол 90 градусов с телом. Чтобы поддержать спину, используйте ладони, согнув локти на коврике. Эта поза способствует не только укреплению ума и тела, но и повышению физической гибкости и стабилизации нервной системы.

Халасана (поза плуга)

Из позиции стойки на плечах, согните бедра, чтобы опустить пальцы ног на пол. Соедините руки вместе и вытяните предплечья за спину, держась в этом положении удобно для вас. После расслабления повторите упражнение. Эта практика способствует улучшению кровообращения в мозге, успокоению нервной системы и борьбе со стрессом и усталостью.

Ваджросана (поза ромба)

Установитесь прямо на полу или коврике, сопоставив бедра с икроножными мышцами. Оставайтесь в этой позе в течение нескольких минут, сконцентрируйтесь на своем естественном дыхании. Эта простая асана помогает успокоить ум, улучшить пищеварение и повысить кровообращение, и может быть выполнена даже после приема пищи.

Шавасана (поза трупа)

Улегшись прямо на спину, разведите руки в обе стороны с ладонями вверх и расслабьтесь, удерживая эту позу в течение нескольких минут перед повторением. Шавасана известна своей способностью помогать в уменьшении стресса, тревоги и депрессии, а также в успокоении как ума, так и тела.

Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие асаны следует выполнять тем, кто работает удаленно.

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