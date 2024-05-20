5 асан йоги, которые необходимы тем, кто хочет поддерживать форму, работая удаленно
После пандемии, удаленная работа стала нормой для большинства людей из разных профессий. Имея неограниченный доступ к интернету, телефон и ноутбук, мы свободны от необходимости передвигаться с работы домой и наоборот, а также можем самостоятельно контролировать свой режим дня.
Однако, определенные преимущества могут иметь обратную сторону, а именно: низкую физическую активность, потерю формы и психическое напряжение. Предлагаем ознакомиться с некоторыми асанами йоги, которые помогают сохранить здоровье, снять напряжение в мышцах и улучшить самочувствие.
Устрасана
Сядьте на колени, поддерживая ладонями нижнюю часть спины и наклонитесь назад, держась за пятки. Медленно вдыхайте, откинув голову и удерживайте позу в течение 6-8 секунд. Эта асана способствует выпрямлению позвоночника и уменьшению боли в шее.
Марджарясана
Сначала следует прогнуться, выровнять ладони на уровне с плечами, а колени с бедрами, одновременно отпустив пальцы ног назад. На вдохе поднимите грудь вверх, отведите бедра назад и согните спину. На выдохе округлите спину к потолку и приблизьте подбородок к груди. Эта поза снимет напряжение в спине.
Ястикасана
В положении лежа поднимите руки над головой и тянитесь, сохраняя ноги вместе и напрягаясь вниз. Удерживайте эту позу в течение 6-8 секунд, после чего медленно вернитесь в исходное положение. Эту асану следует повторить несколько раз, чтобы растянуть позвоночник и облегчить усталость в мышцах.
Бхуджангасана
Лягте на животе, положите ладони под грудь вдохните, после чего поднимите грудь и подбородок вверх, используя ладони для опоры. Держа локти слегка согнутыми, медленно поднимите тело, а на выдохе медленно возвращайтесь в исходное положение. Повторяйте эту последовательность 3-4 раза, чтобы снять напряжение в верхней части тела и укрепить пресс.
Сарвангасана
Лягте на спину и поднимите ноги, отрывая их от пола. Чтобы поддержать спину, можно использовать руки. Поднимайте тело пока на полу остаются только плечи, шея и голова, образуя прямую линию. Эта асана способствует улучшению кровообращения.
Ранее OBOZ.UA опубликовал информацию, какие асаны йоги помогают улучшить дыхание.
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