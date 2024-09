5 чаев, эффективно расщепляющих лишний жир

Чай - это вкусный, низкокалорийный напиток с множеством преимуществ для здоровья. Он может помочь в потере веса, сжигании жира, снижении риска заболеваний и улучшении умственной деятельности.

Этот напиток с богатым антиоксидантным составом и низким содержанием кофеина, можно пить в течение дня без вреда для здоровья, а различные виды чая имеют свои уникальные свойства для похудения и поддержания здоровья. Если вы колебались, какой именно чай выбрать, чтобы бороться с лишним весом, предлагаем ознакомиться с 5 лучшими вариантами, которыми поделились в Eat This, Not That.

Зеленый чай

Вместо расходования денег на добавки перед тренировкой пейте чашку зеленого чая. В исследовании участники, которые выпивали по 4-5 чашек зеленого чая ежедневно и занимались около 25 минут, сбросили на 1 кг больше, чем те, кто не пил чай. Такого эффекта удалось достичь благодаря катехинам, помогающим сжигать жир, повышая его превращение в энергию.

Чай улун

Чай улун, также известный как "черный дракон", также может помочь в снижении веса благодаря катехинам. Исследования показали, что регулярное употребление этого чая способствовало потере веса на 2,7 кг всего за 6 недель. Рассмотрите добавление улуна в свой рацион для поддержки контроль за весом.

Чай с лимоном

Чтобы уменьшить вздутие живота, попробуйте лимонный чай, содержащий D-лимонен. Это соединение из масла цитрусовых шкурок оказывает мочегонный эффект. Кроме того, исследования на животных подтвердили, что D-лимонен может помогать при метаболических расстройствах.

Белый чай

Белый чай является менее обработанным среди чаев, поскольку его сушат на солнечном свете, что сохраняет максимальное количество антиоксидантов. Кроме того, он содержит в три раза больше полифенолов, чем зеленый чай. Исследования показали, что белый чай может помочь расщеплять жир и блокировать образование новых жировых клеток.

Чай ройбуш

Чай ройбуш, изготовленный из листьев растения, произрастающего только в Южной Африке, полезен для пищеварения благодаря флавоноиду аспалатина. Доказано, что это соединение может снижать уровень стрессовых гормонов, способствующих ощущению голода и накоплению жира. Аспалатин также может помочь снизить риски гипертонии, метаболического синдрома, сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Учтите, что чай ройбуш может быть столь же полезным, как и физические упражнения.

