5 чаев, которые могут быть опасными для вашего здоровья: что говорят эксперты
Чай давно считается одним из самых полезных напитков в рационе человека. Его пьют для укрепления иммунитета, успокоения нервной системы и улучшения пищеварения.
Однако даже натуральные травяные напитки не всегда являются абсолютно безопасными, особенно при регулярном или чрезмерном употреблении. Специалисты предостерегают: некоторые популярные виды чая могут иметь неожиданные и нежелательные последствия для здоровья, пишет eatthis.com.
Чай из окопника
"Любимый многими целебный чай содержит алкалоиды пиролизидина, которые могут серьезно повреждать печень", – отмечает диетолог Хиба Батул.
Исследование, опубликованное в 2004 году в журнале Public Health Nutrition, показало: "Употребление травяных чаев из листьев окопника может быть нецелесообразным" из-за риска токсического воздействия на печень.
Чай с перечной мятой
Регулярное употребление мятного чая тоже может нанести вред организму. "Чрезмерное потребление способно вызвать раздражение, а в больших количествах может быть токсичным. Ментол, активный компонент мяты, влияет на наши естественные системы терморегуляции и может нарушать их работу", – объясняет Селин Бейтчман, директор по питанию в Институте кулинарного образования.
Лимонный чай
Лимонные чаи могут негативно влиять на здоровье ротовой полости. "Чаи с лимонным вкусом часто содержат больше свинца, чем другие. Жидкие и порошкообразные чаи могут иметь повышенный уровень фтора и кислотности, что повышает риск кариеса и язв", – говорит диетолог Джей Ковин.
Черный чай
Черный чай обычно безопасен в умеренных количествах, но чрезмерное потребление может вызвать проблемы.
"Из-за высокого содержания кофеина слишком много черного чая может провоцировать тревогу, стресс и нервозность", – объясняет консультант по питанию Эллисон Грегг.
Диетолог Алисия Галвин добавляет: "Черный чай содержит много оксалатов, которые у некоторых людей накапливаются в тканях и могут провоцировать боль в суставах и проблемы с мочевыводящими путями".
Чай из лакрицы
Людям с высоким артериальным давлением стоит осторожно относиться к чаю из лакрицы.
"Чай из лакрицы может повышать давление, поэтому пациентам, принимающим лекарства для контроля давления следует быть особенно осторожными. Даже если ваше давление в норме, чрезмерное потребление этого чая может вызвать проблемы", – предупреждает Галвин.
