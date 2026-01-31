5 чаев, которые могут быть опасными для вашего здоровья: что говорят эксперты

Чай давно считается одним из самых полезных напитков в рационе человека. Его пьют для укрепления иммунитета, успокоения нервной системы и улучшения пищеварения.

Однако даже натуральные травяные напитки не всегда являются абсолютно безопасными, особенно при регулярном или чрезмерном употреблении. Специалисты предостерегают: некоторые популярные виды чая могут иметь неожиданные и нежелательные последствия для здоровья, пишет eatthis.com.

Чай из окопника

"Любимый многими целебный чай содержит алкалоиды пиролизидина, которые могут серьезно повреждать печень", – отмечает диетолог Хиба Батул.

Исследование, опубликованное в 2004 году в журнале Public Health Nutrition, показало: "Употребление травяных чаев из листьев окопника может быть нецелесообразным" из-за риска токсического воздействия на печень.

Чай с перечной мятой

Регулярное употребление мятного чая тоже может нанести вред организму. "Чрезмерное потребление способно вызвать раздражение, а в больших количествах может быть токсичным. Ментол, активный компонент мяты, влияет на наши естественные системы терморегуляции и может нарушать их работу", – объясняет Селин Бейтчман, директор по питанию в Институте кулинарного образования.

Лимонный чай

Лимонные чаи могут негативно влиять на здоровье ротовой полости. "Чаи с лимонным вкусом часто содержат больше свинца, чем другие. Жидкие и порошкообразные чаи могут иметь повышенный уровень фтора и кислотности, что повышает риск кариеса и язв", – говорит диетолог Джей Ковин.

Черный чай

Черный чай обычно безопасен в умеренных количествах, но чрезмерное потребление может вызвать проблемы.

"Из-за высокого содержания кофеина слишком много черного чая может провоцировать тревогу, стресс и нервозность", – объясняет консультант по питанию Эллисон Грегг.

Диетолог Алисия Галвин добавляет: "Черный чай содержит много оксалатов, которые у некоторых людей накапливаются в тканях и могут провоцировать боль в суставах и проблемы с мочевыводящими путями".

Чай из лакрицы

Людям с высоким артериальным давлением стоит осторожно относиться к чаю из лакрицы.

"Чай из лакрицы может повышать давление, поэтому пациентам, принимающим лекарства для контроля давления следует быть особенно осторожными. Даже если ваше давление в норме, чрезмерное потребление этого чая может вызвать проблемы", – предупреждает Галвин.

