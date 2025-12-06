Чай, который спасает сердце: как чашка этого напитка влияет на здоровье сосудов

Чай – это не только приятный ритуал, который согревает в холодное время, но и напиток, который может существенно влиять на состояние сердца. Ученые все чаще отмечают: регулярное потребление чая помогает снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Благодаря природным антиоксидантам и полифенолам он поддерживает здоровье сосудов, нормализует давление и улучшает кровообращение. Исследования доказывают, что даже несколько чашек в неделю способны сделать сердце крепче и выносливее, пишет eatthis.com.

Чай как сердечный союзник

В масштабном исследовании, опубликованном в Европейском журнале профилактической кардиологии, ученые более семи лет наблюдали за состоянием здоровья и образом жизни 100 тысяч китайцев. Результаты, обнародованные в 2020 году, показали, что те, кто выпивает не менее трех чашек чая в неделю, имеют на 20% меньший риск сердечного приступа и на 22% более низкую вероятность смерти от сердечных заболеваний по сравнению с теми, кто потребляет меньше этого количества.

Еще одно исследование, опубликованное в Журнале Американской медицинской ассоциации, где изучали более 40 тысяч взрослых японцев, показало: у тех, кто выпивает более пяти чашек зеленого чая ежедневно, риск смерти от инфаркта или инсульта ниже на 26%.

Как чай влияет на сердце?

Чтобы понять, в чем секрет пользы, стоит вспомнить о роли артериального давления. Повышенное давление (гипертензия) повреждает стенки сосудов, делая их менее эластичными, что может привести к образованию бляшек и сужению просвета артерий. Со временем это повышает риск сердечного приступа, инсульта или сердечной недостаточности, поскольку сердце получает меньше крови и кислорода.

"Исследования показывают, что регулярное потребление чая связано с более здоровым сердцем и меньшим риском сердечных болезней. Это связано с наличием полифенолов – растительных соединений, которые действуют как антиоксиданты", – объясняет диетолог Лиза Ричардс.

Полифенолы способствуют расширению сосудов, уменьшению воспаления и активизируют выработку оксида азота в эндотелии – внутреннем слое сосудов. Этот процесс способствует расслаблению артерий и улучшению кровообращения, что подтверждает исследование, опубликованное в журнале Nutrients.

Сила EGCG и полифенолов

Помимо положительного воздействия на сосуды, чай снижает уровень "плохого" холестерина ЛПНП, который может накапливаться в артериях, образуя опасные бляшки.

"Зеленый чай содержит много полифенолов и катехинов – антиоксидантов с мощным противовоспалительным действием", – объясняет кулинарный эксперт Кристен Лоренц.

Особенно ценным соединением зеленого чая является эпигалокатехин галат (EGCG). "Это вещество способно "выключать" гены, связанные с ожирением, диабетом и накоплением жира в области живота", – добавляет эксперт Келли Чой.

Чай против триглицеридов

Помимо влияния на холестерин, зеленый чай также помогает поддерживать здоровый уровень липидов в крови, согласно данным Nutrition Journal. Но если вам больше по вкусу черный чай – он тоже имеет значительные преимущества.

"Доказано, что черный чай снижает уровень триглицеридов – опасного жира в крови, – и повышает уровень "хорошего" холестерина ЛПВП благодаря полифенолам, которые и придают напитку его насыщенный цвет. Даже травяные чаи, богатые полифенолами, способны обеспечить похожий положительный эффект", – отмечает Лиза Ричардс.

Поэтому, независимо от того, какой сорт вы выбираете – черный, зеленый или травяной – ежедневная чашка чая может стать простой, но действенной привычкой для здорового сердца.

