От алкогольных коктейлей до энергетиков: какие напитки ускоряют старение

В современном мире соблазнительных напитков легко потерять меру, особенно когда хочется освежиться после работы или активного дня. Однако даже такие привычки, как сладкий кофе, газированные напитки или алкоголь, могут незаметно влиять на наше здоровье и внешность.

Некоторые напитки ускоряют старение кожи, способствуют морщинам и потере упругости. Эксперты рассказывают eatthis.com, какие привычки стоит пересмотреть, чтобы поддерживать молодость и хорошее самочувствие.

Чрезмерное употребление алкоголя

"Алкоголь создает большую нагрузку на организм и ускоряет процесс старения несколькими способами. Он стимулирует выработку гормонов стресса, которые ускоряют старение. К тому же алкоголь нарушает нормальную работу пищеварительной системы и ослабляет способность организма усваивать необходимые питательные вещества: белки, углеводы, минералы и витамины. Поэтому люди, которые регулярно злоупотребляют алкоголем, недополучают важные нутриенты и выглядят старше своего возраста", – объясняет диетолог-нутрициолог Клара Лоусон.

Специалист добавляет, что длительное потребление алкоголя уменьшает уровень витамина А, который участвует в выработке коллагена и обновлении клеток. "Когда не хватает витамина А, внешний вид кожи страдает. К тому же алкоголь сильно обезвоживает организм, вызывая морщины и дряблость", – отмечает Лоусон.

Впрочем, отказываться от приятного вкуса не обязательно: можно попросить в баре безалкогольный коктейль или держать дома безалкогольные альтернативы.

Регулярное употребление газированных напитков

По мнению Лоусон, искусственно подслащенные напитки ускоряют старение клеток. "Высокое содержание сахара влияет на основные белки кожи – коллаген и эластин, которые обеспечивают ее упругость и молодость", – говорит она.

Также большое количество сахара провоцирует затяжное воспаление, которое повышает риск ожирения, диабета, гипертонии и появления хронических заболеваний в более раннем возрасте.

Полностью исключать газированные напитки не обязательно – лучше заменять их напитками с низким содержанием сахара или более полезными альтернативами.

Злоупотребление кофеином

"Избыток кофеина обезвоживает организм, вызывает воспаление и разрушает коллаген. В результате появляются морщины и высыпания. Когда кофеина слишком много, кожа формирует меньше нового коллагена, и процесс старения ускоряется", – говорит Лоусон.

По ее словам, кофеин также замедляет заживление тканей. К тому же немало кофейных и энергетических напитков имеют высокую концентрацию сахара, что опять же ухудшает состояние кожи.

Если зависимость от кофеина ощутима, можно постепенно переходить на бескофеиновые напитки и уменьшать дозировку.

Недостаточное увлажнение организма

Пренебрежение питьевым режимом постепенно сказывается на самочувствии. "Обезвоживание вызывает головную боль, головокружение и тошноту, которые усиливаются из-за воспалительных процессов", – объясняет эксперт по питанию Лиза Ричардс.

Специалисты клиники Майо советуют в среднем выпивать около восьми стаканов воды в день. Часть этого количества может поступать из продуктов, богатых жидкостью, или других полезных напитков.

Сладкие напитки с кофеином

Энергетики и сладкий кофе могут создавать излишнюю нагрузку на организм. "Сочетание кофеина и сахара может привести к чрезмерной стимуляции симпатической нервной системы, что вызывает повышение частоты сердечных сокращений, артериального давления и выброс кортизола", – объясняет доктор Барри Сирс.

Чтобы избежать этого, эксперты советуют отказываться от энергетических напитков с большим количеством сахара и заменять их более безопасными вариантами, которые помогают поддерживать энергию без вреда для здоровья.

