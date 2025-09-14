Алкоголь и сладкие напитки: неожиданные враги ваших волос

Блестящие и густые волосы часто считают признаком здоровья и красоты, однако пищевые привычки могут существенно влиять на их состояние. Новые научные обзоры свидетельствуют, что регулярное употребление алкоголя и сладких напитков способно ускорять выпадение волос.

В то же время продукты, богатые витамином D и железом, помогают укрепить фолликулы и стимулируют рост новых прядей. Это ещё раз подтверждает: качество рациона напрямую отражается на здоровье наших волос, пишет health.com.

Диетолог Джулия Зумпано подчеркивает, что результаты исследований помогают лучше понять, какие именно элементы питания являются самыми важными для поддержания здоровых волос.

Питание и его влияние на рост волос

Для своего обзора ученые проанализировали 17 исследований, в которых приняли участие 61 332 человека из разных стран мира. Возраст участников колебался от 7 до 77 лет, и большинство составляли женщины (97%).

Чаще всего в работах исследовали алопецию – медицинский термин для выпадения волос, а также естественные процессы возрастного прореживания. Среди питательных веществ и продуктов, которые изучали тщательно, были: витамин D, железо, белок, соя, крестоцветные овощи, алкоголь, сладкие напитки и пищевые добавки.

Результаты показали: высокий уровень витамина D и железа в рационе снижает риск алопеции, тогда как чрезмерное потребление алкоголя и подслащенных напитков связано с более высокими показателями выпадения волос.

Важные предостережения

Несмотря на полученные данные, исследователи отмечают: эти работы демонстрируют только связь, но не доказывают прямой причинно-следственный эффект.

"Такие наблюдения не дают окончательного ответа, вызывает ли именно диета выпадение волос", – объяснил Чжаопин Ли, руководитель отдела клинического питания Медицинской школы Дэвида Геффена при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе.

Большинство исследований имели перекрестный характер, то есть собирали данные в один момент времени. Это затрудняло проведение глубокого метаанализа, а разный дизайн исследований и методики анализа делали выводы менее однозначными. К тому же из-за того, что среди участников преобладали женщины, сложно сказать, можно ли обобщить результаты на мужскую аудиторию.

Почему алкоголь и сладкие напитки могут вредить волосам?

Механизм влияния этих напитков на здоровье волос окончательно не выяснен. Однако ученые предполагают, что причина может быть в снижении способности организма усваивать питательные вещества.

"Вероятно, что проблема связана с тем, как алкоголь и сладкие напитки влияют на кишечный микробиом, процесс усвоения полезных элементов и общий рацион. Люди, которые употребляют эти напитки, могут потреблять меньше питательной пищи", – объяснила Зумпано.

Из-за этого организм может недополучать витамин D, необходимый для формирования клеток в волосяных фолликулах. Важной остается и роль железа, которое обеспечивает доставку кислорода к этим фолликулам.

Специалисты также отмечают, что хотя в исследованиях не всегда упоминали другие микронутриенты, продукты вроде сои, витамина С и крестоцветных овощей (брокколи, брюссельская капуста) тоже могут положительно влиять на прочность и жизнеспособность волос. Они содержат клетчатку, белок, фолат, витамины А и С.

"Когда в рационе не хватает необходимых витаминов, это всегда становится критическим фактором для выпадения волос", – подчеркнула Зумпано.

