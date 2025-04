Секрет здоровых волос: 5 продуктов, которые сохраняют объем и предотвращают выпадение

Выпадение волос может быть причиной стресса и беспокойства, но правильное питание значительно улучшит состояние ваших волос. Существует несколько продуктов, которые могут укрепить волосы и помочь предотвратить их потерю.

Диетологи рекомендуют включить в рацион определенные питательные вещества, способствующие здоровью волос. Издание eatthis.com рассказывает о пяти самых эффективных продуктах для борьбы с выпадением волос.

Грецкие орехи

Эти орехи являются одними из самых полезных для здоровья. Они известны своей способностью снижать уровень холестерина, улучшать состояние диабета и замедлять процессы старения. Грецкие орехи также помогают в борьбе с выпадением волос.

"Волоские орехи богаты питательными элементами, такими как витамин Е, омега-3 жирные кислоты, цинк, селен и белок. Они важны для здоровья волос и предупреждения их выпадения", – отмечает диетолог Лиза Янг.

Жирная рыба

"Лосось и другие виды жирной рыбы богаты омега-3 жирными кислотами, витамином D и белком, а также содержат селен и витамины группы B, которые необходимы для здоровых волос", – объясняет Янг.

Для многих функций организма важно получать омега-3 жирные кислоты из пищи, поскольку организм не способен производить их самостоятельно.

Яйца

Этот продукт станет отличным дополнением к вашему рациону, помогая сохранить здоровье волос.

"Яйца богаты биотином, цинком, антиоксидантами, которые являются необходимыми элементами для здоровья волос. Они также содержат много белка, который важен для предотвращения выпадения волос. На самом деле, дефицит белка в рационе может привести к потере волос", – отмечает Янг.

Сывороточный белок

Поскольку белок – это основной компонент для здоровья волос, его добавление в рацион в виде протеиновых коктейлей или порошка может быть отличным выбором.

"Белок является одним из ключевых питательных веществ для роста волос, поэтому я рекомендую протеиновые коктейли из сыворотки. Сыворотка быстро усваивается и содержит много белка даже в небольшой порции. Моя любимая добавка – органический ванильный протеин", – отмечает диетолог Морген Клер.

Болгарский перец

Витамин C – еще один важный элемент в борьбе с выпадением волос. Исследование, опубликованное в The Journal of Clinical and Aesthetic Dermatology, показало, что женщины, страдавшие выпадением волос и начавшие принимать витамин C, заметили улучшение в росте волос. Среди многих продуктов, богатых этим витамином, болгарский перец занимает лидирующие позиции.

