5 диетических уловок, которые помогут вам худеть

Если вы хотите избавиться от пары лишних килограммов, вам не обязательно надо придерживаться жестких диет или употреблять сомнительные добавки. Небольшие изменения в привычках могут быть существенно эффективнее жестких тренировок и ограничений в рационе.

Вы можете начать с простых целей, ежедневно уменьшать количество калорий и использовать проверенные научно обоснованные методы. Как быстро и легко уменьшить калорийность своего рациона, рассказали в Eat This, Not That.

Цельные фрукты

Если вы привыкли употреблять фруктовые соки, вам следует заменить потребление трех стаканов в неделю на 3 порции цельных фруктов. Таким образом, в следующий раз, когда вы захотите яблочного сока, лучше выберите 1 цельное яблоко. Это поможет вам уменьшить потребление сахара, получить больше клетчатки и снизить риск развития диабета 2 типа.

Маленькие миски

Обновите свою домашнюю посуду, добавляя к сервизу маленькие миски. Большие тарелки и глубокие миски могут привести к увеличению порций на 16%, а потому использование меньших емкостей поможет вам лучше контролировать размер порций и сохранить баланс в питании.

Ешьте без телевизора

Избегайте есть или пить, когда смотрите телевизор или пользуетесь мобильным телефоном. Отвлечение может привести к тому, что вы съедаете на 10% больше за один раз. Именно поэтому лучше сконцентрируйтесь на еде, чтобы лучше чувствовать ее вкус и вовремя заметить насыщение. Это поможет контролировать порции и улучшит ваше питание.

Поешьте перед основным приемом пищи

Попробуйте не голодать весь день перед обедом, чтобы сэкономить калории. Закажите закуску, например, суп на бульоне или яблоко, перед основным блюдом. Это может уменьшить общее потребление калорий во время еды до 20%. Кроме того, таким образом вы не сможете съесть больше, чем надо и почувствуете удовольствие от блюда.

Добавьте корицы

Добавьте корицу в крахмалистые блюда, чтобы сбалансировать уровень сахара в крови. Это может помочь избежать колебаний инсулина, которые вызывают голод и тягу к еде. Например, используйте чайную ложку корицы в овсянке на завтрак. Это простой способ улучшить свое питание.

