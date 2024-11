5 домашних тренировок: эффективная стратегия похудения. Видео

Для похудения и здорового образа жизни не обязательно иметь абонемент в спортзал или покупать профессиональное оборудование. Вы можете эффективно сжигать калории дома благодаря правильным тренировкам и упражнениям для повышения пульса и силы, постепенно увеличивая интенсивность нагрузки.

В Eat This Not That поделились 5 тренировками, которые можно легко внедрить в свою фитнес-рутину. Помните, что постоянство в тренировках дома, поможет вам достичь желаемых результатов, а потому выбирайте программу, которая вам подходит и получайте от нее максимум удовольствия.

Тренировка №1: высокоинтенсивная интервальная тренировка (HIIT)

Прыжки и приседания. Выполните приседания, а затем стремительный прыжок вверх, стараясь дотянуться до потолка. Приземляйтесь мягко и немедленно переходите к следующему приседанию. Выполняйте это упражнение в течение 30 секунд.

Альпинисты. Выполните планку, поочередно подтягивая колени к груди в быстром темпе. Время для выполнения упражнения - 45 секунд.

Берпи. Станьте на ноги, присядьте, откиньте ноги назад, выполните отжимания, вернитесь в приседания и резко прыгните вверх. Продолжайте в течение 60 секунд.

Высокие колени. Выполняйте бег на месте, поднимая колени до уровня бедер в течение 45 секунд. Это упражнение поможет активизировать сердечно-сосудистую систему.

Планка Джеки. Займите высокое положение планки и прыгните, широко расставив ноги. Затем снова сведите их к центру и продолжайте выполнять упражнение в течение 30 секунд.

Тренировка №2: круговая тренировка с собственным весом

Приседания с весом тела. Станьте ногами на ширине плеч и выполните приседания. Держите спину прямой, а грудь приподнятой. Вернитесь в исходное положение и повторите упражнение 15 раз.

Отжимания. Займите позицию планки, расставив руки шире плеч. Опустите корпус, держа спину прямо. Выполните 12 отжиманий.

Обратные выпады. Встаньте со сведенными ногами и сделайте выпад одной ногой назад. Вернитесь в исходное положение и сделайте по 12 повторений для каждой ноги.

Планка с прикосновением к плечам. Займите позицию планки и поочередно касайтесь левого плеча правой рукой, а правого плеча - левой. Выполняйте движения в течение 30 секунд.

Тренировка №3: танцевальная кардиотренировка

Бег на месте. Станьте, расставив ноги на ширине бедер и поднимите одно колено, вытянув противоположную руку вперед, как будто вы бежите. Держите эту позицию в течение 1 минуты.

Движения сальсы. Выучите основные шаги сальсы и интегрируйте в них движения руками для задействования мышц всего тела. Танцуйте под музыку в течение 5 минут.

Скакалка. Скакалка – это отличный инструмент для тренировки. Однако, если у вас ее нет, вы можете имитировать прыжки. Прыгайте без остановок в течение 2 минут.

Тренировка №4: Табата

Выпады в прыжках. Прыгайте в положение выпада, меняя ноги в течение 20 секунд.

Отжимания. Соедините отжимания с прыжками, начиная с позиции планки, и выполняйте их в течение 20 секунд. Это укрепит мышцы и повысит выносливость.

Прыжки и приседания. Расставьте ноги на ширине бедер, отведите бедра назад во время приседания, а затем прыгайте, мягко приземляясь. Продолжайте в течение 20 секунд.

Планка с ударами. Займите положение планки и поочередно выполняйте резкие удары кулаком вперед. Меняйте руки и выполняйте движение в течение 20 секунд.

Альпинисты со спринтом. В положении планки поочередно подтягивайте колени к груди. Выполняйте движение быстро в течение 20 секунд.

Тренировка №5: йога для похудения

Приветствие солнца. Выполните серию поз: собака мордой вниз, планка, чатуранга и собака мордой вверх, повторяя их в течение 10 минут. Это поможет укрепить мышцы и улучшить гибкость.

Повороты в позе стула. Начните в позе кресла и поворачивайте туловище в обе стороны, активно вовлекая тело. Следуйте этому упражнению в течение одной минуты.

От высокой до низкой планки. Изменяйте позу от высокой до низкой планки для тренировки мышц коры и верхней части тела. Продолжайте выполнять движения в течение 2 минут.

